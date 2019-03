Kochen mit Alfred Gockel

„Jeder Mensch befindet sich auf seiner eigenen Mission, seinem Weg zum Himmel“, beschreibt Alfred Gockel sein Bild „Way to heaven“ mit Anlehnungen an Dalí und den Surrealismus. Der Lüdinghauser Künstler, bekannt unter anderem durch seine Skulptur „Gelber Engel“ am Kamener Kreuz, war jetzt der Stargast beim dritten Promidinner der von Raesfeldschen Armenstiftung in der Lüdinghauser Familienbildungsstätte.

In Anlehnung an das Werk bereiteten 19 Gäste, darunter auch Pfarrer Benedikt Elshoff, prominenter Gast bei der ersten Auflage, gemeinsam ein Viergänge-Menü zu, um es anschließend in geselliger Runde zu verspeisen. Dabei waren in der Liaison von Kürbis- und Pastinakencreme deutliche Parallelen zur Farbgebung des Bildes zu erkennen, im Hauptgang gab es Coq au vin mit geschmortem Rosenkohl, eine Verbindung von typisch nord- mit südeuropäischen kulinarischen Spezialitäten und somit Verweis auf die Zusammenführung von Differenzen in Gockels Bild.

„ Vielen Menschen in unserer Zeit geht es viel zu gut. Wir haben die Verpflichtung, etwas zu tun. Vielen Menschen in unserer Zeit geht es viel zu gut. Wir haben die Verpflichtung, etwas zu tun. “ Alfred Gockel

Jeder Teilnehmer erhielt einen von Gockel handsignierten Kunstdruck und durfte nach eigenem Ermessen Geld spenden, das der Stiftung zugute kommt. Diese setzt sich dafür ein, allen Mitbürgern mit finanzieller Unterstützung Bildungsangebote im Rahmen der Kurse an der Familienbildungsstätte zu ermöglichen. „Wir haben als Ziel, Bildung zu fördern“, erläuterte Amandus Petrausch von der Armenstiftung. Dazu passt das gemeinsam mit Dichter Frantz Wittkamp entworfene Motto „Bildung macht auf Dauer alle Menschen schlauer“. Spenden sind per Überweisung, aber auch anteilig im Rahmen von Online-Einkäufen möglich (Informationen unter www.seit1586.de).

Promidinner mit Künstler Alfred Gockel in Lüdinghausen 1/16 Der Künstler Alfred Gockel war jetzt Stargast der dritten Auflage des von der von Raesfeldschen Armenstiftung veranstalteten Promidinners. Foto: Bastian Becker

