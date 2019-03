Anlässlich ihres 70-jährigen Stammesbestehens veranstalten die Lüdinghauser Pfadfinder von Freitag bis Sonntag (5. bis 7. April) ein großes Jubiläumslager. Die Pfadfinder schlagen ihre Zelte an der Berenbrocker Schule auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Um gerade den jüngeren Mitgliedern die Stammesgeschichte näher zu bringen, begeben sich die Teilnehmer mit einer abenteuerlichen Stafette auf Spurensuche durch die Jahrzehnte.

1949 gründete Hugo Behler den Stamm Lüdinghausen, dessen Schutzpatron der heilige Georg ist. Seitdem veranstalteten die Pfadfinder, zu denen heute rund 150 Mitglieder ab einem Alter von sechs Jahren gehören, zahllose Lager und Ausflugsfahrten in ganz Europa. Weitere Eckpunkte wie der Brand des Claims – der Blockhütte der Pfadfinder – oder auch, dass zu Zeiten der Stammesgründung nur Männer und Jungen Mitglied sein durften, werden in verschiedenen Stafetten-Stationen zu erleben sein.

Ehemalige, Freunde und Förderer des Stammes sind ab dem Start der Stafette am Samstag um 11 Uhr eingeladen, das Jubiläum mit den Pfadfindern zu feiern. Zum Abendessen um 18 Uhr werden auch Eltern und Familien von aktiven Pfadfindern mit eingeladen. Gegen einen kleinen Kostenbeitrag gibt es Leckeres vom Grill und kalte Getränke. Um 19.49 Uhr startet der offizielle Festakt mit Party samt Livemusik. Anschließend wird der Abend gemütlich am Lagerfeuer ausklingen.

Am Sonntag um 11 Uhr feiert Pfarrer Benedikt Elshoff mit den Pfadfindern einen Gottesdienst unter freiem Himmel. Dazu ist die gesamte Gemeinde eingeladen. Der Gottesdienst findet auf dem Gelände der Berenbrocker Schule inmitten der Zeltlagerstadt statt und soll zu einem großen Erlebnis für alle Gemeindemitglieder werden. Eine Anreise mit dem Fahrrad wird, aufgrund der eingeschränkten Parkmöglichkeiten, empfohlen.

Die Pfadfinder bitten alle interessierten Ehemaligen, Freunde und Förderer, zum Zwecke der besseren Planung Bescheid zu geben, ob sie an der Stafette teilnehmen wollen, mit wie vielen Personen sie zum Abendessen kommen und ob sie im Zelt übernachten möchten. Rückmeldung ist per E-Mail an jubilaeum@dpsg-lh.de möglich.