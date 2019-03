Erste Schritte und Versuche an Instrumenten aller Art konnten Interessierte von Klein bis Groß am Samstag beim Tag der offenen Tür der Musikschule unternehmen. Die Tür zur Villa Westerholt blieb dabei allerdings verschlossen, da die Veranstaltung aufgrund des weitreichenderen Platzangebots in den Neubau des St.-Antonius-Gymnasiums verlegt wurde.

Kindern und Eltern bot sich die Möglichkeit, unter Aufsicht der Musikpädagogen auf eigene Faust Instrumente wie Klavier, Cello, Violine und Akkordeon zu entdecken oder dem Können der „Profis“ bei zwei Konzerten zu lauschen. Der Morgen war dabei ganz auf die Vorschulkinder fokussiert, die nach einem Konzert zum Kinderbuch „Ich weck‘ dich, wenn der Frühling kommt“ von Catherine Walters durch die Räumlichkeiten spazierten und erste Erfahrungen mit Streich-, Blas- und Tasteninstrumenten machten.

Der Nachmittag hingegen war Schulkindern und älteren Interessierten gewidmet, die zunächst mit einem Konzert einiger Musikschüler in das Gebäude gelockt wurden. Hierbei präsentierten unter anderem das Streichquartett „Jotacajo“, bestehend aus Carina Kleinhenz, Josie Hörbelt, Tabea Emonts-Gast und Jodie Gerbracht, mit dem allseits bekannten Titellied des Klassikers „Forrest Gump“ sowie Clara Hofmann am Saxofon mit „Bohemian Rhapsody“ von Queen ihr jahrelang einstudiertes Können. Wer durch die Darbietungen selbst auf den Geschmack gekommen war, konnte im Anschluss selbst herausfinden, welches Instrument am meisten zusagt und Fragen über Ablauf und Kosten des Musikunterrichts stellen.

Für das leibliche Wohl sorgte an diesem Tag der Förderverein der Musikschule mit seinen ehrenamtlichen Helfern. Karin Möllers , Mitarbeiterin der Musikschulverwaltung, zog am Ende des Tages ein durchweg positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Besucherandrang. Durch das geteilte Programm ist es außerdem viel geordneter und angenehmer verlaufen.“

Das Verlegen der Veranstaltung von der Villa Westerholt in das St.-Antonius-Gymnasium habe sich zudem als absoluter Vorteil erwiesen, so Möllers. Ob in dem einen oder anderen Kind am Tag der offenen Tür der Mozart von Morgen schlummert? Das wird sich wohl erst in einigen Jahren zeigen.