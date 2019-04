Wenn nach dem Winter die ersten Sonnenstrahlen die Luft erwärmen, freuen sich nicht nur die Natur oder die Gärtner. So mancher Motorradfahrer wartet schon sehnlichst darauf, endlich wieder seine Maschine starten zu können. Das macht aber auch der Polizei zu schaffen. Daher blitzte sie am Samstag den ganzen Tag auf der B 58, kurz vor der Stever in Richtung Hullern, wo sie ihre ESO-Messanlage aufgestellt hatte.

Dabei wurde in beide Richtungen geblitzt. So waren bei den Motorrädern auch die Nummernschilder zu erkennen. In Höhe der Panzerstraße beginnt die 70- km/h-Zone, die bis hinter Hullern gültig ist. Doch die Geschwindigkeitsbegrenzung scheint viele Verkehrsteilnehmer nicht zu interessieren, auch am Samstag nicht. Die Motorradfahrer, die zu schnell unterwegs waren, wurden rund einen Kilometer weiter angehalten und entsprechend belehrt.

Häufigste Unfallursache ist die nicht angepasste Geschwindigkeit

Der Tiefststand an verunglückten motorisierten Zweiradfahren aus dem Jahr 2017 mit 91 Verunglückten konnte im Kreis Coesfeld in 2018 nicht gehalten werden. Bei 143 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorrädern, Motorrollern und Mofa verunglückten in 2018 insgesamt 136 Menschen kreisweit (Ein Toter, 48 Schwerverletzte, 85 Leichtverletzte). Häufigste Unfallursache ist die nicht angepasste Geschwindigkeit. Um der Steigerung der Unfallzahlen um fast 50 Prozent zu begegnen, fährt die Polizei im Kreis Coesfeld auch in diesem Jahr wieder ein Konzept aus Prävention und Repression. Dafür werden Schwerpunktkontrolltage mit Zielrichtung Geschwindigkeitskontrollen über die gesamte „Saison“ durchgeführt.

Auch am Samstag dauerte es nicht lange, bis der erste Motorradfahrer mit Tempo 99 geblitzt wurde. Er wird eine Anzeige über 80 Euro und einen Punkt in Flensburg erhalten. Dann belehrten ihn die Polizisten, dass er seinen Führerschein für vier Wochen abgeben muss, wenn er innerhalb der nächsten zwölf Monate noch einmal mit mehr als 26 Stundenkilometern als erlaubt geblitzt wird.

Spitzenreiter rast mit 124 Sachen durch 70er-Zone

Insgesamt registrierte die Polizei an diesem Tag 87 Verstöße wegen zu hoher Geschwindigkeit, davon 36 durch Kradfahrer. Fünf fielen in den Bereich einer Ordnungswidrigkeitsanzeige (21 Stundenkilometer zu schnell). Spitzenreiter war an diesem Tag ein Motorradfahrer, der mit Tempo 124 in der 70er-Zone geblitzt wurde. Damit handelte sich der Raser 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Verzicht auf den Führerschein ein.