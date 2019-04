Gemeinsam singen ist „in“: Das finden auch die Mitglieder des MGV Sängerbundes und luden daher zum „Mit-sing-Ding“ ein. Ihnen ging es nicht alleine um die Freude an der Musik. In der Aula der Josef-Annegarn-Schule tummelten sich neben den MGV-lern auch etliche Ostbeverner und Auswärtige.

Die „Beverspatzen“, die Kindergruppe des Männerchores, traten auf die Bühne, um die Besucher auf die kommenden Stunden wortwörtlich einzustimmen. „Das Stück Bruder Jakob müsste doch eigentlich jeder kennen“, forderte Jeanine Steltenkötter die Besucher im Auditorium zum Mittun auf. Weitere Kinderlieder folgten, bevor dann die „Großen“ unter der Leitung von Elena Königsfeld einluden, den „Badewasser-Song“ zu intonieren.

Begleitet wurde das Gemeinschaftssingen durch die Instrumentalisten Uwe Königsfeld am Klavier, Manfred Rotering am Schlagzeug sowie Klaus Große Kracht mit der Gitarre. Wer auch bei den gängigsten Songs wie etwa „Atemlos“ von Helene Fischer oder Reinhard Mey‘s „Über den Wolken“ nicht textsicher war, brauchte nur den Blick empor auf die Leinwand zu werfen.

Unter den Gästen waren auch Martine und Holger Krätker aus Hasbergen. „Die Neugier war es, die uns hergeführt hat“, sagte Martine Krätker, die in der Bevergemeinde berufstätig ist und so von der Veranstaltung erfahren hatte. Es sei sehr verlockend gewesen, zudem sie den niedrigen Eintrittspreis fair fand. „Wir haben das Singen für uns entdeckt“, erzählte sie. Ihr Mann Holger geht mit dem Musikinteresse noch einen Schritt weiter: „Seit zwei Jahren habe ich Gesangsunterricht“, erklärte er. Bessere Voraussetzungen gab es wohl nicht, um mit viel Spaß am „Mit-sing-Ding“ teilzunehmen.

Natürlich durften auch klassische Lieder für den Gesang in großer Runde nicht fehlen: darunter etwa „Der kleine grüne Kaktus“ der „Comedian Harmonists“, der ebenfalls angestimmt wurde wie der von Udo Jürgens besungene griechische Wein oder die gepriesene „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen. Insgesamt hatten die Organisatoren um den Vorsitzenden Klaus Brandes ein gelungenes Repertoire aus etwa 30 Stücken zusammengestellt.

Nach dem Singen in großer Runde konnte Brandes ein positives Fazit ziehen. Die Stimmung sei gut gewesen und die Lust am Singen immer mehr gestiegen. Das bewies sich auch dadurch, dass „wir die ganze Zugabenliste“ durchspielen sollten, meinte der Sänger. „Wir werden solch eine Veranstaltung sicherlich mal wiederholen“, so der Vorsitzende.

Natürlich hoffen die Sänger des MGV, bei dem einen oder anderen Besucher buchstäblich auf offene Ohren gestoßen zu sein und mit ihrem „Mit-sing-Ding“ begeisternd zum gemeinsamen Gesang angesteckt zu haben. Daher lädt die Vereinigung Ende April in das Edith-Stein-Haus zu einer offenen Probe mit Stimmbildung ein. Neben der MGV-Dirigentin Elena Königsfeld wird auch die Stimmbildnerin Lisa-Marie Addens dabei sein und die Probe fachlich begleiten.