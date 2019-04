Die beste dreijährige Springstute in Westfalen stammt aus der Zucht von Antonius Vormann in Seppenrade. Anicma, eine Stute von NRW- Landbeschäler All Music aus der Verbandsprämienstute Caminja von Christiano, gewann das Freispringfinale des Westfälischen Pferdestammbuches in Steinheim/Ostwestfalen mit der Note 8.6.

In jedem Kreis in Westfalen gibt es Qualifikationstermine für Dreijährige. Alle Pferde, die dabei mindestens eine Wertnote von 8.0 erreichen, qualifizieren sich für das Finale. Dort müssen die Pferde mehrmals eine Reihe von Hindernissen springen. Dabei werden Manier und Vermögen des Pferdes bewertet. Anicma qualifizierte sich bei der Sichtung in Soest mit der Wertnote 8.2. Bis zum Finale steigerte sie sich nochmals und behauptete sich dort gegen 13 weitere Stuten.

Siebte Generation

Es gibt schon mehrere erfolgreiche Pferde aus der Zucht von Vormann. Zum Beispiel Anicmo, der schon mehrere CSI-Turniere gewann. Mit Levito war ein weiteres Pferd aus dem Vormannschen Stall bei einem *CSI-Turnier in Spanien jetzt topp platziert. Vormann ist stolz, dass seine erfolgreiche Stute Anicma bereits die siebte Generation aus einer Zucht ist, die 1982 begann. Seit acht Wochen steht Anicma nun im Stall von Johannes Borkenfeld in Olfen, der seit Jahren erfolgreich junge Pferde, auch die von Vormann, ausbildet.