Ein Ostalgiker auf Westkurs

Den Auftakt gestaltete er noch betont locker, unterhielt das Publikum mit einem flott-saloppen Einstieg. „War denn schon mal jemand in Deutsch-Nahost? Wir haben es uns wirklich schön gemacht“, hatte Uwe Steimle mit seiner Anspielung auf den Aufbau Ost die Lacher in der Aula des Schulzen­trums am Sonntagabend auf seiner Seite. Doch sein Programm „Heimatstunde“ hatte weit mehr zu bieten als die gemütliche Heimattümelei eines Ostalgikers. Wobei sich der Dresdner das eine oder andere Mal durchaus vergaloppierte. Etwa als er mit Blick auf aktuelles Geschehen angesichts von Demonstrationen in Sachsen eine „vorrevolutionäre Situation“ beschwor. Oder wenn er die derzeitige Lage im Lande mit dem Wortspiel „Deutschland is’ lahm“ charakterisierte.

Zugleich gelang es ihm, dem Publikum, das ihm immer wieder applaudierte, zu vermitteln, dass der Osten vor 1989 durchaus lebenswert war. „Das Leben war normal in der DDR“, sagte Steimle und belegte dies mit humorigen Anekdoten aus seiner eigenen Biografie. Gekonnt seine Imitation des Staatratsvorsitzenden und gebürtigen Saarländers Erich Honecker, um gleich danach kräftig auszuteilen gegen die neue CDU-Frontfrau AKK – Annegret Kramp-Karrenbauer: „Wir hatten schon immer Probleme, wenn die Regierenden aus dem Saarland kamen.“ Auch Außenminister Heiko Maas – ebenfalls Saarländer – wurde nicht verschont: „Heiko, so hießen bei uns Füller.“ Überhaupt: Politiker aller Couleurs, aber auch Medien als solche genießen bei Steimle eher geringes Ansehen. Heftig wurde es, als er den Moderator des ZDF-Heute-Journals Klaus Kleber in die Nähe des DDR-Fernseh-Kommentators Karl Eduard von Schnitzler („Der schwarze Kanal“) rückte. Harter Tobak, den das Publikum kommentarlos schluckte.

Steimle macht es seinen Zuhörern nicht leicht. Scheinbar harmlos schießt er seine Verbal-Pfeile ab, um dann umso treffsicherer Ost-Befindlichkeiten, die es auch bei ihm 30 Jahre nach der Wende – die er selbst unbeirrt nur als „Kehre“ bezeichnet – zu benennen. Zugleich lässt der bekennende Linke, der sich in jüngerer Vergangenheit von „den Medien“ zu Unrecht in die Nähe von AfD und Pegida gerückt sieht, nicht locker, wenn er etwa auf die Flüchtlingssituation hinweist: „Das ist Irrsinn, was hier passiert.“ Was nicht zuletzt daran liege, dass auch deutsche Waffenexporte in Krisenregionen erst Situationen schaffen würden, die Fluchtbewegungen auslösten. Eine Interpretation, die durchaus zum Nachdenken anregt.

Steimle sieht sich als west-östlicher Brückenbauer. Und da bezieht er auch Russland mit ein. „Warum nicht eine europäische Armee mit dem Nachbarn im Osten?“, fragte er provokant. Mit der Einladung dieses gegen den Strich parlierenden Kabarettisten haben die „Freunde der Kleinkunst“ Mut bewiesen, den das Publikum mit viel Beifall honorierte.