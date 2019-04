„Roxxter“ rockt die „Mühle“

„We gonna rocking you“ versprachen die „Roxxter“ jetzt am Beginn ihres Konzerts in der Gaststätte „Zur Mühle“. Und das taten sie: Rund zwei Stunden lang gab die Band – bestehend aus Larry Lee (Gesang), Uwe Starck (Drums), Manfred Kubillus (Gitarre), Benno Ströer (Bass) und Peter Göttker (Gitarre) Vollgas in dem gut gefüllten Saal.

Die fünf Musiker hatten dabei zahlreiche Klassiker der 70er und 80er Jahre im Gepäck, die sie rockig interpretierten. Angefangen von der Scorpions-Version von „Tainted love“ über „Every­body wants to rule the world” bis hin zu „Beds are burning” von der aus­tralischen Formation „Midnight Oil“. Aber auch neuere Stücke, wie „Love runs out“ von One Republic gab „Roxxter“ aus seinem vielfältigen Repertoire zum Besten.

Dass die Band in dieser Konstellation erst seit vergangenem Sommer zusammenspielt, war während des Auftritts nicht zu merken. Die fünf Männer harmonierten musikalisch und auch menschlich mit einigen Neckereien untereinander. So sagte Kubillus in Richtung Lee, dass die Jungs von One Republic seine Enkel sein könnten. Dieser konterte: „Ihr anderen wollt doch so sein wie ich.“

Band Roxxter in Lüdinghausen 1/11 Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Die Band Roxxter mischte die Gaststätte „Zur Mühle“ in Lüdinghausen auf. Foto: Laurids Leibold

Vor allem Frontsänger Lee, der das Publikum mit seiner Stimme mitriss, und Göttker durch seine gekonnt vorgetragenen Gitarren-Soli ragten beim Konzert heraus und begeisterten die Zuhörer. Auch wenn das Publikum am Anfang noch etwas verhalten war, füllte sich bei „Sweet home Alabama“ schnell die Tanzfläche, sodass richtiges Rock‘n‘Roll-Feeling aufkam.