Kunst, Literatur, Theater und seit August auch eine Foto-AG: Mangel an Angeboten herrschte beim KAKTuS Kulturforum auch 2018 nicht. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Montagabend in der Burg Lüdinghausen berichteten die verschiedenen Arbeitskreise von ihren Aktivitäten im vergangenen und den Plänen für dieses Jahr.

„Sie leisten einen wertvollen Beitrag für Kunst- und Kulturinteressierte aus Nah und Fern“, würdigte die stellvertretende Bürgermeisterin Josephine Kleyboldt das KAKTuS Kulturforum im Namen der Stadt. Der Vorsitzende Udo Heckelmann hob das Engagement aller Mitwirkenden hervor. „Das KAKTuS war sehr aktiv und stark in der Öffentlichkeit vertreten“, betonte er. Gleichzeitig äußerte er den Wunsch einer finanziellen Unterstützung durch die Stadt.

Heckelmann begrüßte die Foto-AG als neu im Verein – dazu der zweite Vorsitzende Herbert Baur „Neu, aber schon stachlig“ – und erklärte die Trennung von der Musica Camerata mit den Worten: „Das wird eine Nummer zu groß für uns.“

Schriftführer Andreas Kehne präsentierte die Zahl von 196 Mitgliedern, die seit Jahren relativ stabil ist, und Pläne, um diese künftig zu erhöhen. Dazu zählt unter anderem die Neugestaltung der Homepage. Diese gehört künftig zu den Aufgaben von Felix de Sacco. Der Leiter der Foto-AG löst Monika Gockel nach zehn Jahren als Pressesprecherin ab. Heckelmann lobte Gockel vor allem für ihre „ruhige, sachliche Art“, die die Vorstandsarbeit stets weitergebracht habe. Dem KAKTuS-Beirat bleibt Gockel erhalten. „Wir hätten schon gerne wieder eine Frau im Vorstand“, so Heckelmann mit Blick auf die nach Gockels Ausscheiden reine Männerrunde.

2018 war für das KAKTuS unter anderem mit fast 10 000 Besuchern ein sehr erfolgreiches Ausstellungsjahr, auch das Theaterstück „… wir leben noch“ zählte zu den Höhepunkten. Im kommenden Jahr stehen unter anderem das Jubiläum des Literaturkreises „Zehn Jahre Poesie am Steverwall“ und vier Kunstausstellungen auf dem Plan. Das Sommerfestival vom 7. Juli bis zum 1. September bietet wieder einen Mix aus Musik, Kabarett und Theater, dazu kommt die Mitmachveranstaltung „Lüdinghausen tanzt“.