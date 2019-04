„Du kannst deine Füße nicht ruhig halten“, habe ihm mal ein Bekannter gesagt, erzählt Jörg Terjung. Und er selbst ist überzeugt: „Stillstand ist Rückschritt.“ Nicht umsonst bastelt er in seiner Backstube regelmäßig an neuen Brotsorten oder an der Veränderung bestehender Rezepturen. Künftig kann sich der gelernte Konditormeister als Brotsommelier bezeichnen.