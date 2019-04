Wenn der Ostermarkt der Hobbykünstler an diesem Wochenende (6./7. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr) Einzug in die Burg Lüdinghausen und das angrenzende Bauhaus hält, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Frühling an die Türe klopft. Denn der farbenfrohe Basar hinter historischen Gemäuern bietet passend zur anstehenden Jahreszeit eine Fülle an Inspirationen und Ideen zum Verschönern der eigenen vier Wände, heißt es in einer Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing.

50 Aussteller

Rund 50 Aussteller warten mit von Hand gefertigten Werkeleien auf. Was der Besucher an den Ständen vorfindet, wird er im Handel nicht bekommen: Raritäten aus Holz, Keramik und Metall, Überraschungen aus Filz und Wolle, Kreationen aus Perlen und Steinen, dazu Osterdekorationen aller Art sowie Gemälde in Öl oder Acryl. Da es in der Hauptsache um das Thema Ostern geht, eignen sich viele der liebevoll gefertigten kleinen Kunstwerke als festlicher Tisch- oder Wandschmuck oder als kleines österliches Geschenk. Auch für Fensterbank oder Balkon lassen sich hier schöne und nützliche Dinge entdecken.

Um das leibliche Wohl wird sich ebenfalls gekümmert: Die Gäste dürfen sich auf die frische Grillwurst freuen, oder sie lassen es sich am wärmenden Kaminfeuer im Bauhaus und in der Burg-Cafeteria bei einem Stück Kuchen oder einer duftenden Waffel gutgehen.