In geselliger Runde fanden sich am Dienstagnachmittag die Mitglieder der KFD St. Felizitas im Pfarrheim zusammen. Neben den Zahlen und Fakten stand bei der Jahreshauptversammlung vor allem das Thema des aktuellen Pastoralplans „achtung-gott.com*“ im Mittelpunkt, das die Frauen mit ihrer geistlichen Leiterin Ruth Reiners diskutierten.

„Das Besondere an der KFD ist der Zusammenhalt. Sie haben immer jede einzelne Frau im Blick“, lobte die Pastoralreferentin. Zum Jahreswechsel zählte die KFD 277 Mitglieder. 35 Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Aktivitäten der Frauengemeinschaft, die im vergangenen Jahr unter anderem 94 Mal in Sachen Geburtstagsgratulation unterwegs waren.

Maria Berendes, Annegret Löffler, Monika Wichmann , Helga Wagner, Monika Ebert, Zita Bernd­strotmann, Beate Westhoven, Petra Kirn und Barbara Klossok wurden als Neumitglieder begrüßt. Besonders geehrt wurde Elisabeth Keller, die 45 Jahre ihren Bezirk im Rott betreut hatte.

Angesichts der guten finanziellen Lage stellte KFD-Sprecherin Franziska Ritter fest: „Wir haben ganz gut gewirtschaftet.“ Mit Spenden wird die KFD daher auch in diesem Jahr unter anderem wieder die Gemeinde „Sacred Heart“ in Sambia unterstützen. Ebenso soll angesichts der Flutkatastrophe in Südostafrika für die Aktion „Deutschland Hilft“ gespendet werden. Über Verstärkung kann sich das Leitungsteam freuen: Monika Wichmann hat ihre Mitarbeit in der KFD-Spitze zugesagt.

Ein Bericht über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres dufte nicht fehlen: So fand etwa im März zum 27. Mal die Wallfahrt nach Stromberg statt und die KFD gestaltete Andachten in der Fastenzeit. Gute Resonanz erfuhr die KFD bei ihrer Kampagne „Macht Licht an!“. Nach den Sonntagsgottesdiensten wurden 140 Postkarten mit Forderungen zur Erneuerung der Kirche spontan von Kirchenbesuchern ausgefüllt. Rund 400 Karten wurden von den Lüdinghauser Frauen weitergegeben und befanden sich unter den 30 000, die der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen überbracht wurden.

Claudia Kloppenburg informierte über die Aktivitäten einer Gruppe jüngerer Frauen um Kerstin Bley, die ihr eigenes Veranstaltungsprogramm organisieren. Nachdem beim Besinnungsnachmittag im November der Wunsch geäußert worden war, die Bibel besser kennenzulernen, finden sich die KFD-Frauen nun aus diesem Grund am 25. April ab 15 Uhr im Pfarrheim zusammen.