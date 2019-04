Bierschenk übernimmt

Bei der Jahreshauptversammlung der Tafel Lüdinghausen am Dienstagabend im Pfarrheim stand neben einem Wechsel an der Spitze des Vorstandes vor allem der Umzug der Tafel von der Alten Valve in die Halle Möllerfeld (Mühlenstraße) im Mittelpunkt. Bruno Bierschenk übernahm das Amt des ersten Vorsitzenden von Josef Kersting , der seit 2013 die Geschicke der Tafel lenkte. Bei seinem Geschäftsbericht dankte Kersting den zahlreichen Aktiven und Unterstützern sowie dem Vorstandsteam für die „harmonische, engagierte und zielorientierte Zusammenarbeit“.

Gudrun Schlaphorst informierte über die Aktivitäten der seit zwei Jahren bestehenden Olfener Ausgabestelle. Die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut. Für die Olfener Mitarbeiter ist daher klar: „Wir fühlen uns als Teil des Lüdinghauser Teams.“ Sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht ist die Tafel laut Kersting gut aufgestellt. Investiert hatte die Tafel 2018 in die Fortsetzung des seit 2014 bestehenden Projektes „Mittagsmahlzeit“ in Kooperation mit „Essen auf Rädern“. Dieses Projekt wird genau wie die durch die Volksbank finanzierte Ausgabe von Tornistern an Kinder von Tafelkunden auch 2019 fortgesetzt. Highlights des vergangenen Jahres waren unter anderem eine Nordseefahrt für Tafelkunden und ihre Kinder sowie eine Tagesfahrt der Tafelmitarbeiter nach Köln. Ein Sommerfest sowie das Burgcafé wird es auch in diesem Jahr geben, wobei die letzte Ausgabe am 18. Dezember stattfindet.

„Ich gehe zwar von der Kommandobrücke, aber nicht von Bord“, kündigte Kersting nach acht Jahren im Vorstand und sechs Jahren als erster Vorsitzender an. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder einstimmig Bruno Bierschenk. „Das ist ein Team, in dem ich mich wohlfühle“, betonte der 71-jährige. „Ich habe noch nicht ausgelernt und muss mich natürlich einarbeiten“, gab er zu bedenken und ergänzte unter dem Applaus der Anwesenden: „Aber ich gebe mir Mühe, und ich mache es gerne.“ Stehende Ovationen gab es für Kersting, der sich zudem über ein Präsent für seinen langjährigen Einsatz freuen durfte. Anni Pröbsting wurde einstimmig als zweite Vorsitzende bestätigt. Auch Schatzmeisterin Marion Schmidt und die Vorstandsmitglieder Dorothee Homann, Gisela Henke und Karl Westrup wurden einstimmig wiedergewählt. Beisitzerin Monika Wagner kandidierte nicht mehr: Ihr Amt ging an die Olfenerin Gudrun Schlaphorst. Neuer Kassenprüfer an der Seite von Franz-Josef Hörsken wird Franz-Anton Ernst.

Thema der anschließenden Diskussion war der Umzug der Tafel. „Ihr habt das sehr pragmatisch gehandhabt. Genügend Sachverstand haben wir hier auf jeden Fall“, lobte der neue Vorsitzende das Team, das von der Suche nach dem neuen Domizil berichtete. Neben der exponierteren Lage an der Mühlenstraße wurden auch die Kosten des Umzugs thematisiert, denn die Halle an der Alten Valve muss in den Urzustand zurückversetzt werden.

Die Mietkosten für die doppelt so große neue Halle können indes durch Fördergelder getragen werden. Dazu hatte Bürgermeister und Schirmherr Richard Borgmann seine Unterstützung zugesagt.