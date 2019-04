Die Frage, ob es ein Parkhaus auf dem Ostwall geben soll, hat in den vergangenen Monaten für deutliche Unruhe in Lüdinghausen gesorgt. Eine Interessengemeinschaft hatte sich gegründet, die sich vehement gegen einen solchen Plan der Verwaltung ausspricht. Ihrem Unmut machten die Initiatoren bei verschiedenen Versammlungen entschieden Luft. Jetzt scheint klar: Das „Unternehmen Parkhaus“ hat sich erledigt.

Aus gut unterrichteten Kreisen des Stadtrats ist zu hören, dass der einzige ernsthafte Interessent, der sich am Bieterverfahren für den Bau beteiligt hat, seine Offerte inzwischen zurückgezogen hat.

Damit sei das Projekt insgesamt gestorben, ist dazu aus den Reihen der Kommunalpolitiker zu vernehmen. Das Parkhaus könne schlicht nicht wirtschaftlich betrieben werden, so die Einschätzung. Eine andere Reaktion aus der Politik war ebenso eindeutig: „Das Thema ist tot. Wir sind alle ganz glücklich.“ Das Parkhaus hätte den Standort am Ostwall nur verschandelt. Und: Wenn ein solches Objekt rentabel zu betreiben wäre, hätte es auch sicher mehr Interessenten gegeben.

Glücklich über diese Entwicklung – wenn sie denn tatsächlich so kommen sollte – wäre nicht zuletzt Werner Möllerfeld. Er ist einer der Initiatoren der Interessengemeinschaft gegen das Parkhaus. „Wir haben mit unserem Arbeitskreis ja alles dafür unternommen, dass das Parkhaus an dieser Stelle nicht gebaut wird“, erklärte er auf WN-Nachfrage. Schließlich hätten er und seine Mitstreiter immer wieder auf Alternativstandorte hingewiesen. Diese, so Möllers, gebe es etwa am Berufskolleg oder auf der städtischen Fläche des Parkareals am Edeka-Markt.

Bürgermeister Richard Borgmann wollte sich gegenüber den Westfälischen Nachrichten zu dem Thema nicht äußern. Vielmehr werde er in der heutigen Sitzung des Bauausschusses zu dem Thema Stellung nehmen, ließ er über die städtische Pressestelle ausrichten. Das Bieterverfahren für das Parkhaus hatte schon Ende Februar geendet.