Nein, das ist nicht Lüdinghausens größte Badewanne, der das Wasser ausgelaufen ist, möchte man Spaziergängern sagen, die derzeit an der Baustelle der Leistungssporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße vorbeikommen. Dort ruhen seit zwei Wochen die Arbeiten.

Und das, so der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck, hat seinen Grund: Es geht um die Prüfung der sogenannten Ankerstützen, die sorgt für die Verzögerung. Davon sind insgesamt 131 in den Boden eingelassen worden – bis zu elf Meter tief. Sie sollen die Bodenplatte der Sporthalle gegen den möglichen Auftrieb durch Grundwasser halten. „13 der Baupfähle sind untersucht worden“, sagte Kortendieck auf WN-Nachfrage. Einige von ihnen hätten die „erforderliche Prüflast nicht erreicht. Das Ergebnis ist nicht befriedigend.“ Daraufhin habe sich die Verwaltung in Absprache mit den Statikern wie auch dem Architekten entschlossen, alle 131 Pfähle von einem unabhängigen Ingenieurbüro untersuchen zu lassen. „Die Prüfung kann bis zu vier Wochen dauern“, erläuterte Kortendieck. Der Grund: Lediglich fünf der Ankerstützen könnten an einem Tag untersucht werden.

Arno Meyer , der Architekt der Leistungssporthalle, betonte, die Halle könne von ihrem Eigengewicht her nicht aufschwimmen. Dennoch müsste eine zusätzliche „Aufstiegssicherung eingebaut werden, da im Innen keine Auflast ist“. Das Ganze sei schließlich durch ein Baugrundgutachten genehmigt worden. Und: „Niemand hat hier Böcke geschossen.“

Zum Tragen, erläuterte Meyer, komme in diesem Fall eine neue EU-Richtlinie, die bei der Statik strengere Maßstäbe anlege, als die bislang in Deutschland geforderten. Die könne man natürlich nicht ignorieren. Das habe haftungsrechtliche Gründe. Die Prüfung eines Baupfahls nehme etwa drei Stunden in Anspruch.

Sollte sich herausstellen, dass weitere Gründungspfähle nötig seien, würden diese nachträglich eingebaut. „Ein Baupfahl kostet rund 1300 Euro“, sagte Meyer. Derzeit werde ein vereinfachtes Verfahren diskutiert, das es möglich mache, dass die Prüfung in deutlich kürzerer Zeit abgeschlossen sein könnte. Das würde eine Bauunterbrechung von rund 14 Tagen bedeuten.