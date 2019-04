Ab Samstag (6. April) ist wieder bis einschließlich Oktober der jeweils erste Samstag im Monat Bauernmarkttag auf dem Marktplatz in Lüdinghausen – jeweils von 9 bis 15 Uhr. Gemäß dem Motto „Aus der Region für die Region“ bieten die rund 40 Aussteller überwiegend lokale oder regionale Produkte im Herzen der Altstadt an und sorgen für pittoreske Stimmung – eben typisch münsterländisch, schreibt Lüdinghausen Marketing in einer Pressemitteilung.

Die Produktpalette an den Marktständen umfasst das, was heimischer Boden oder Stall saisonal hergeben: Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Honig, Konfitüre, Tee und Gewürze, aber auch Blumen, Topfpflanzen oder Stauden für Garten und Balkon. Einige Stände mit handwerklichen Arbeiten, Textilien und Schmuck runden das Sortiment ab.

Hungrige Mäuler können sich an der knackigen Wurst vom Holzkohlegrill oder an einer Portion hausgemachter Reibepfannkuchen gütlich tun, durstige Kehlen an frisch gezapftem Bier vom Brauwagen. Selbstverständlich werden auch alkoholfreie Getränke angeboten, heißt es abschließend.