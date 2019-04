Ein fester Parcours soll her

Zur zweiten Mitgliederversammlung in der Geschichte ihres noch jungen Vereins trafen sich jetzt die Discgolfer aus Lüdinghausen und Seppenrade in der Gaststätte „Zur Mühle. Nach zwei „Dienstjahren“ standen die Positionen des ersten Vorsitzenden Bernd Horstmann und des Kassenwartes Dirk Ommen zur Wiederwahl an. Beide waren einzige Kandidaten für eine weitere Amtszeit und wurden einstimmig bestätigt. Der Posten des zweiten Vorsitzenden Michael Sinne war nicht vakant.

„Nachdem die wichtigen Personalien geklärt waren, wurden die weiteren Tagesordnungspunkte entspannt absolviert“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Da es an der Kassenführung von Dirk Ommen nichts auszusetzen gegeben habe, seien Kassenwart und Vorstand entlastet worden.

Vorsitzende wiedergewählt

Mit Spannung blickten die Mitglieder dem Bericht des Vorstandes entgegen, hatten doch die beiden Vorsitzenden am Tag zuvor den lange erwarteten Vor-Ort-Termin mit den Verantwortlichen des Kreises und der Schulleitung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs absolviert. „Dabei sollte geklärt werden, ob Kreis und Schule einen festen Disc-Golf-Parcours auf dem Parkgelände hinter dem Berufskolleg befürworten würden und falls ja, wie eine Kursgestaltung auf den Geländeabschnitten aussehen könnte“, schreibt der Verein weiter. Horstmann und Sinne hatten Positives zu berichten. Sowohl Kreisdezernent Detlef Schütt und Abteilungsleiter Gregor Twilling als auch Sabine Neuser, Leiterin des Berufskollegs, hätten sich sehr interessiert und offen gegenüber einer solchen Anlage gezeigt.

Unter Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Schule werde nun ein konkreter Parcoursplan erstellt. Dieser werde anschließend auch der Stadt vorgestellt, die in der Vergangenheit bereits Unterstützung für dieses Projekt signalisiert habe, heißt es in dem Pressetext. Sollte auch die Kommune den Parcours gutheißen, werden konkrete Anträge an die Stadt und den Kreis Coesfeld gestellt werden. Dem Ziel, bis Ende 2019 einen festen Disc-Golf-Parcours aufbieten zu können, sei man ein gutes Stück näher gekommen, so die beiden Vorsitzenden.

Teilnahme am Ligabetrieb

Weitere positive Meldungen erfolgten anschließend noch auf sportlicher Seite. Horstmann und Sinne vermeldeten für die abgelaufene Saison zahlreiche erfolgreiche Turnierteilnahmen. Insbesondere Adrian Juba und Philipp Horstmann schafften es 2018 immer wieder auf Podiumsplätze. Letzterer vermochte sogar bei der Deutschen Meisterschaft 2018 in Potsdam einen dritten Platz bei den Junioren zu erringen.

Der Ligabetrieb gestaltete sich ebenfalls sehr positiv. Die erste Mannschaft behauptete sich ungeschlagen in der Bezirksliga und stieg in die Verbandsliga auf. Die zweite Mannschaft schlug sich ebenfalls ordentlich. Es gelang ihr zwar nicht, ins Aufstiegsrennen einzugreifen, hatte mit zwei Saisonsiegen aber mit dem Abstieg nichts zu tun.