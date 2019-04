Die Burg Lüdinghausen bekommt einen Außenaufzug. Das hat der Bauausschuss am Donnerstagabend einstimmig entschieden. „Das ist eine gute Lösung, mit der wir sehr zufrieden sind“, betonte Dirk Havermeier ( SPD ). Seine Fraktion hatte im vergangenen Jahr einen entsprechenden Antrag gestellt, da die bestehende Rampe für Rollstuhlfahrer zu steil ist ( WN berichteten).

In der Ausschusssitzung stellte Architekt Christoph Ellermann verschiedene Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor. In Abstimmung mit der Stadt und der Denkmalbehörde habe sich die jetzt beschlossene Hebeplattform als Favorit herausgestellt, erläuterte Ellermann. Die 1,10 Meter breite und 1,40 Meter tiefe Plattform könnte an der Stelle, an der sich die Rampe befindet, eingebaut werden. „Sie ließe sich von der Treppe mit einer kleinen Sandsteinwand abtrennen, für die Steine der bisherigen Rampe verwendet werden könnten“, machte der Architekt deutlich.

Eine Tür an der Plattform hält er nicht für erforderlich: „Hier ist nur ein Höhenunterschied von 70 Zentimetern zu überwinden.“ Bedienbar sei der Aufzug über den Euroschlüssel, ein europaweit einheitliches Schließsystem für behindertengerechte Anlagen. Weitere Zugangsmöglichkeiten für die Plattform – beispielsweise für Lieferanten sowie Menschen mit Rollator oder Kinderwagen – prüft die Verwaltung noch.

Die Gesamtkosten für den Aufzug samt Einbau und elektrischem Antrieb für die große Eingangstür der Burg Lüdinghausen bezifferte Ellermann auf rund 60 000 Euro. „Wir hoffen hier auf eine 60-prozentige Förderung“, so Ellen Trudwig, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen, in der Ausschusssitzung.