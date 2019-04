Als nächster Baustein des Inte­grierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) soll die Wilhelmstraße umgestaltet werden. Den Startschuss für den vorgeschalteten städtebaulichen Wettbewerb gab der Bauausschuss am Donnerstagabend – einstimmig. Architekt Stefan Schopmeyer , dessen Büro das Verfahren betreut und moderiert, betonte in der Sitzung die Bedeutung der Straße als sehr wichtige Verbindung zwischen dem Marktplatz und dem Versorgungsbereich an der Konrad-Adenauer-Straße. „Vieles wird hier schon richtig gemacht, allerdings ist es etwas in die Jahre gekommen“, machte Schopmeyer deutlich.

„ Vieles wird hier schon richtig gemacht, allerdings ist es etwas in die Jahre gekommen. Vieles wird hier schon richtig gemacht, allerdings ist es etwas in die Jahre gekommen. “ Stefan Schopmeyer

Für den Wettbewerb sind acht Planungsbüros vorgesehen. Dem Erstplatzierten winken 4000 Euro Preisgeld, dem Zweiten 2500 Euro und dem Dritten 1500 Euro. Nach der Zustimmung des Ausschusses wurden am Freitag bereits die Wettbewerbsunterlagen an die acht Teilnehmer verschickt. Am 12. April veranstaltet die Stadt ein Kolloquium mit Teilnehmern und Preisrichtern, bei dem Gelegenheit besteht, das Wettbewerbsgebiet zu besichtigen. Bis zum 24. Mai müssen die Planunterlagen abgegeben werden, ehe am 14. Juni das Preisgericht tagt. Dessen Ergebnis soll im Planungsausschuss am 9. Juli vorgestellt werden.