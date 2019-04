Der Bauausschuss lässt sich Zeit mit der Entscheidung darüber, ob die ehemalige evangelische Kapelle am Flugplatz Borkenberge in die Denkmalliste eingetragen werden soll. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hatte den Denkmalwert des 1936 errichteten Gebäudes auf Wunsch des Eigentümers geprüft und kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass es aus „wissenschaftlichen, insbesondere kons­truktionsgeschichtlichen Gründen erhaltungswürdig“ ist.

Es dokumentiere zum einen den in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre beginnenden Ausbau des Flugplatzes, der Menschen aus dem Münsterland und dem nördlichen Ruhrgebiet als Flugplatz diente. Gleichzeitig komme dem für die rund 250 evangelischen Mitarbeiter und Nutzer des wachsenden Flugplatzes errichteten Gotteshaus im katholisch geprägten Münsterland die Rolle einer „Diasporakirche“ zu, so der LWL.

Ortstermin

„Das ist für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar“, brachte Anton Holz (CDU) seine Zweifel an der Denkmalwürdigkeit der Kapelle zum Ausdruck. Er plädierte daher dafür, zunächst einen Ortstermin mit dem Bauausschuss zu machen. „Dann können sich alle nicht nur ein Bild von dem Gebäude machen, sondern auch von dem, was sich auf dem Campingplatz nebenan derzeit tut, und den neuen Radweg durch das Naturschutzgebiet Borkenberge in Augenschein nehmen“, so Holz. Bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen sprach sich der Ausschuss für den CDU-Antrag aus. Eine Entscheidung über die Eintragung in die Denkmalliste soll dann vor der Sommerpause im Rat fallen.