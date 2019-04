Unfall, Krankheit, das Ende eines erfüllten Lebens: Geraten Menschen in eine Situation, in der sie sich und ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht mehr eigenständig regeln können, sind sie auf Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen. „Jeder kann in jedem Moment direkt oder indirekt davon betroffen sein“, wird Dr. Jürgen Dirks, Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin, in einer Pressemitteilung zitiert. Der Chefarzt der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin im St.-Marien-Hospital und sein Ärzteteam versorgen den gesamten Südkreis Coesfeld immer dann, wenn ein notärztlicher Einsatz erforderlich wird.

Der 50-Jährige weiß genau, wovon er spricht: „Im Fall der Fälle erstreckt sich die erforderliche Unterstützung durch andere auf einige Lebensbereiche. Entscheidungen, die jedoch den Gesundheitszustand betreffen, sind häufig von Angst besetzt.“

„Was passiert mit mir, wenn ich schwer erkranke und nicht mehr in der Lage bin, mit meinen behandelnden Ärzten die Behandlung zu besprechen und diese nach meinen eigenen Wünschen auszurichten?“, werde oft gefragt. Die Patientenverfügung ist eine Möglichkeit, die eigenen Wünsche in Bezug auf bestimmte definierte medizinische Situationen festzulegen und für den Fall der eigenen Hilf- oder Bewusstlosigkeit für die behandelnden Ärzte verbindlich zu hinterlegen.

Eigene, religiös, ethisch und moralisch beeinflusste Vorstellungen können hier festgehalten werden. Bei der Vorsorgevollmacht bestimmt der oder die Betreffende in gesunden Tagen für den Fall einer späteren Betreuungsbedürftigkeit eine Person ihres Vertrauens, die die Wahrnehmung einzelner oder aller Angelegenheiten übernimmt.

Der Marien-Dialog am Mittwoch (10. April) gibt Gelegenheit, sich in kompakter Form einen Einblick über diese und andere Themen zu holen. Der Mediziner informiert aus erster Hand und berichtet über Abläufe der ärztlichen Entscheidungsfindung. Zudem wird er alle Fragen aus dem Auditorium beantworten. Die monatliche Veranstaltung richtet sich an medizinische Laien und findet um 17 Uhr auf dem Marien-Campus, im Nebengebäude 1B des St.-Marien-Hospitals, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei, heißt es abschließend.