Neumitglieder zahlen zunächst nur halben Beitrag

„Wir werden weiter daran arbeiten, neue Mitglieder für unseren Tennisclub zu gewinnen“, sagte der Vorsitzende des TC 77, Helmut Willmer , bei der Mitgliederversammlung im Clubheim am Freitagabend. In seiner Begrüßung dankte Willmer zunächst den Familien Schulze Spüntrup und Sobbe, die die Anlage und das Clubheim im Verlauf der Saison pflegen. Die dem Landessportbund NRW gemeldeten Mitgliederzahlen konnten zwar stabil gehalten werden, doch ist daran gedacht, dass Neumitglieder im ersten Jahr nur den halben Beitrag zahlen. Auch soll wieder der Kontakt zu den Entlasskindern aus den Kitas für ein Schnuppertraining gesucht werden.

„ Wir werden weiter daran arbeiten, neue Mitglieder für unseren Tennisclub zu gewinnen. Wir werden weiter daran arbeiten, neue Mitglieder für unseren Tennisclub zu gewinnen. “ Helmut Willmer

Über einen Spiel- und Trainingsbetrieb ohne Pro­bleme informierte Jens Hochstrat in Vertretung von Sportwart Leon Bücker die Mitglieder. Für die erkrankte Kassiererin Veronique Kirchhoff legte Alexander Kirchhoff die ausgeglichene Bilanz vor, der die einstimmige Entlastung folgte. Alexander Kirchhoff wurde einstimmig als Medienbeauftragter und Pressewart wiedergewählt. Detlef Bräutigam und Josef Sibbel werden die Kasse im kommenden Jahr prüfen. Aufgrund der stabilen Kassenlage wurde auf eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge verzichtet. Den von Helmut Willmer vorgelegten Haushaltsplan 2019 nahm die Versammlung einstimmig an.

Der Saisonauftakt startet am 19. April (Freitag) um 11 Uhr. Der Trainingsbetrieb wird am 23. April (Dienstag) aufgenommen. Am Heimattag des Heimatvereins am 19. Mai (Sonntag) wird der TC 77 teilnehmen. Ein Jux- und Schleifchen-Turnier ist für den 26. Mai geplant. Am 1. Juni, 6. Juli und 21. September trägt der TC 77 jeweils drei LK-Turnier – Ü 40 Damen, Ü 50 und Ü 60 Herren – auf seiner Anlage aus. Zusammen mit dem Tennisclub Blau-Gold aus Lüdinghausen geht es am 16. Juni mit dem Bus zu den „Gerry-Weber-Open“ nach Halle. Für die am 31. August geplante Pättkestour erhoffen sich die Tennisfreunde endlich einmal schönes Wetter.

Für die Spielsaison 2019 sind eine Jugend- (U 15) und drei Erwachsenen-Teams (Damen 50, Herren 40 und Herren 65) gemeldet. Weitere Jugendliche des TC 77 nehmen in Spielgemeinschaften mit dem Tennisclub in Selm am Meisterschaftsbetrieb teil.