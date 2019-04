Leezenbörse im Autohaus – was wie ein Widerspruch klingt, ist in Lüdinghausen eine Erfolgsgeschichte. Die 16. Leezenbörse des ADFC Lüdinghausen, die seit einigen Jahren im Autohaus Rüschkamp stattfindet, lockte auch am Samstag wieder viele Fahrradbegeisterte an.

Denn es gab einiges zu entdecken: So konnten die Besucher ihre mitgebrachten Fahrräder codieren lassen, um diese im Falle eines Diebstahls leichter wiederzubekommen. „Jeder sollte sein Fahrrad codieren lassen“, erklärte der stellvertretende ADFC-Vorsitzende, Heinz Tinkloh . Der Verein informierte außerdem über Routen für Fahrradtouren rund um Lüdinghausen. Bald beginne auch wieder die Saison für den ADFC, kündigte Tinkloh an. Am Montag, Mittwoch und Donnerstag fänden dann die wöchentlichen Touren statt, wobei für jede Tempogruppe etwas dabei sei.

Selbstverständlich wurden bei der Leezenbörse auch Fahrräder von Händlern aus Lüdinghausen und Privatpersonen angeboten. Unter den Verkäufern war auch Werner Brinkmann. Der Sendener hatte eine echte Rarität mit seinem 20 Jahre alten Oldtimer-Fahrrad. „Meine Frau und ich sind mittlerweile auf E-Bike umgestiegen“, erklärte Brinkmann. Insgesamt wurden weit über 100 Leezen zum Verkauf angeboten. Dabei bestand auch die Möglichkeit zu einer kleinen Probefahrt in den weitläufigen Räumlichkeiten des Autohauses.

„Die Veranstaltung wird sehr gut angenommen und wächst mit jedem Jahr“, freute sich Tinkloh über die Resonanz der Besucher. Zuversichtlich war, dass auch im nächsten Jahr wieder eine Leezenbörse stattfinden werde.