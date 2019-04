Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens schlug der Lüdinghauser Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg an diesem Wochenende seine Zelte an der Berenbrocker Schule auf. Nach dem abendlichen Beisammensein am Lagerfeuer am Freitag brachen die Pfadfinder am Samstagvormittag in die Natur auf. Mit einer Stafette durch die Berenbrocker Wälder wurde am Jubiläumswochenende auf die Geschichte des Stammes zurückgeblickt.

Unter der Leitung der 16- bis 20-jährigen „Rover“ zogen die Gruppen entlang einer festgelegten Route durch die Bauerschaft. Mit Proviant und einer Karte ausgestattet mussten sie sieben Stationen besuchen, bevor es am Nachmittag zurück ins Zeltlager ging. Die Zahl der Stationen war dabei kein Zufall: sieben Stationen für sieben Jahrzehnte Stammesgeschichte. Über die zu erledigenden Aufgaben und Prüfungen informierten ehemalige Pfadfinder, die den Gruppen dabei von der Geschichte des Stammes seit der Gründung durch Hugo Behler im Jahr 1949 erzählten. Dabei galt es, gut aufzupassen, denn das historische Wissen war zur Bewältigung der nächsten Stafettenaufgaben nötig.

Warum die Ehemaligen selbstverständlich beim Jubiläum mitwirkten, fasste Lars Kreimeier zusammen: „Einmal Pfadfinder –immer Pfadfinder. Das ist eine Lebenseinstellung.“ Der Stammeskurat trat als Wölfling den Pfadfindern in Borken bei, bevor ihn sein Weg über Münster schließlich nach Lüdinghausen führte. Besonders wichtig ist ihm das Gemeinschaftsgefühl: „Es macht Spaß sich für die Gemeinschaft einzusetzen.“ Seit zwei Jahren ist Jungpfadfinder Leon Stephani Stammesmitglied und ist sich sicher: „Ich bleibe dabei.“ Besonders gefallen ihm dabei das Sommerlager und das lange Wachbleiben am Lagerfeuer, zu dem sich die Pfadfinder natürlich auch an diesem Wochenende wieder zusammenfanden.

70 Jahre Pfadfinder St. Georg in Lüdinghausen 1/21 Ihr 70-jähriges Bestehen feierten die Lüdinghauser Pfadfinder am Wochenende mit einem großen Zeltlager an der Berenbrocker Schule. Foto: Arno Wolf Fischer

Zu den zentralen geschichtlichen Fakten bei der Stafette gehörte die Tatsache, dass zu Zeiten der Stammesgründung nur Männer und Jungen Mitglied sein durften. Das änderte sich im Jahr 1976, wie Gudrun Rosentreter erzählte: „Vier Mädels haben damals gegen viele Proteste die Jungs begleitet.“ Kurz darauf folgte dann die Gründung der ersten gemischten Truppe und das Geschlechterverhältnis hat sich seitdem geändert, denn mittlerweile sind mehr Frauen als Männer in der Leiterrunde aktiv. „Ich komme aus einer Pfadfinderfamilie, die die Traditionen hochgehalten hat, und wollte meinen Brüdern nachfolgen“, erinnert sich die heutige Fördervereinsvorsitzende an ihre Anfangsjahre im Stamm. Was die Mitgliedschaft bei den Pfadfindern so besonders macht, weiß sie genau: „Es ist ein anderer Weg. Ein Pfadfinder lebt einfacher und wird sich der Zusammenhänge von Mensch und Natur bewusst.“

Am Samstag betreute Rosentreter die Station am Claim des Stammes, an der eine der grundlegenden Fähigkeiten der Pfadfindergruppen im Mittelpunkt stand: das Feuermachen. Nach dem richtigen Feuerholz und dem gekonnten Entfachen des Feuers galt es, ein Spiegelei zu braten, bevor die Route über den „Mississippi“ tiefer in die Wälder führte. Pünktlich zur Siegerehrung am Nachmittag fanden sich die Gruppen wieder in der Zeltstadt ein und erwarteten viele Gäste. Zum Abendessen waren Eltern und Familien aller aktiven Pfadfinder eingeladen. Das Abendprogramm mit Moderation und Livemusik begann dann passend zum Gründungsjahr um 19.49 Uhr. Am Sonntag stand der Gottesdienst unter freiem Himmel mit Pfarrer Benedikt Elshoff im Mittelpunkt, zu dem alle Gemeindemitglieder eingeladen waren.