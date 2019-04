Sie wollen alle wiederkommen

Wenn sie sich etwas hätten wünschen dürfen, wäre es genau so ausgefallen: Die Betreiber ebenso wie die Besucher des Ostermarktes der Hobbykünstler zeigten sich hoch zufrieden mit dem herrlichen Wetter, dem Ambiente, dem Angebot.

Die Besucher hatten die Qual der Wahl: Wohin sollten sie sich zuerst wenden? In die Cafeteria der Burg, wo die Behindertensportgemeinschaft Kaffee und leckeren hausgemachten Kuchen anbot? Oder doch lieber ins Bauhaus , wo frisch gebackene Waffeln offeriert wurden? Zusätzlich gab es auch noch im Innenhof der Burg Lüdinghausen Würstchen und Getränke, angeboten von der Interessengemeinschaft Struck.

Kuscheltiere und Schmuck

Es ist doch immer das Gleiche, man will eigentlich „nur mal gucken“. Aber dann bieten die Hobbykünstler derart schöne Dinge an, mit denen man sein Zuhause schmücken könnte, und man kann (und will) gar nicht widerstehen. Ob gediegene Töpferwaren, fein gearbeitetes Holzspielzeug, ansprechende Kuscheltiere, edler Schmuck, modischer Stoffdruck, geschmackvolle Patchworkarbeiten: Dinge rund um den beginnenden Frühling lockten wieder zahlreiche Besucher zum Kauf.

Ostermarkt der Hobbykünstler in der Burg Lüdinghausen 1/21 Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Rund 50 Aussteller präsentierten am Wochenende ihre österlichen Artikel in der Burg Lüdinghausen und im angrenzenden Bauhaus. Foto: Inga Kasparek

Viele Anbieter ebenso wie Besucher kommen bereits jahrelang zu dieser Veranstaltung, sie wissen genau warum: So auch Sabine Höning aus Dortmund, deren Holzarbeiten, die sie ein ganzes Jahr lang zusammen mit Ehemann Andreas herstellt, schon zum festen Bestandteil des Marktes zählen. Sie erzählt, dass bei dem Wetter natürlich auch die Besucher gut gelaunt sind und sie selbst mit dem Geschäft gut zufrieden ist. Helga Dürkoop fertigt hochwertigen Schmuck aus Leder und Edelstahl. Rita Keuchel stellt lediglich zu Ostern ihre Blumenkränze und Kleingestecke aus, Maria Demandt ist mit ihrer Acrylmalerei zum ersten Mal dabei. „Hoffentlich nicht zum letzten Mal, denn die Vergabe ist nicht ganz einfach“, erzählte sie.

Mittlerweile hohes Niveau

Eine langjährige Betreiberin ist Maria Feldhoff aus Rheine, mit ihren 81 Jahren sicherlich eine der ältesten Ausstellerinnen. Sie fertigt per Hand hochwertige, putzige Kuscheltiere und sie verrät: „Mindestens die Hälfte davon werden von Erwachsenen für sich selbst gekauft, nicht etwa nur für Kinder“. Cornelia Blodau, Ausstellerin der ersten Stunden, hat einen Wunsch: Sie würde sich freuen, wenn der Markt in Künstlermarkt umgetauft würde. Das entspräche ihrer Meinung nach dem mittlerweile hohen Niveau des Angebots viel mehr.