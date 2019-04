Bands geben auf die Ohren

Liebhaber von Livemusik können sich freuen. Am 6. Juli (Samstag) gibt es bei einem Open-Air-Festival in Nordkirchen auf die Ohren. Unter dem Veranstaltungsmotto „Draußen nur Kännchen“ werden sich mehrere Bands aus dem näheren Umkreis auf dem Firmengelände der Solartechnik Ebbes einfinden. Sechs Gruppen verschiedener Stilrichtungen präsentieren harte Gitarren-Riffs, treibende Schlagzeug-Beats und Bassläufe vom Feinsten präsentieren. Die ersten Töne werden ab 16 Uhr zu hören sein. Und das Beste: Der Eintritt für das Event ist frei.

„Die Idee zu dieser Veranstaltung kam uns eigentlich ganz spontan“, sagt Winfried Havermeier , Gitarrist der Gruppe „Bubble Trouble“. „Bei einem Treffen mit Musikern aus der Region und dem für Licht und Technik verantwortlichen Thorsten Meiring aus Seppenrade nahm die Sache dann schnell konkrete Formen an.“

Mit der Band „Bubble Trouble“, die bereits seit über 30 Jahre auf der Bühne steht, konnten die Veranstalter eine echte Musik-Legende verpflichten. Die Gruppe besteht unter anderem aus dem Frontsänger-Trio Anja Bussmann, Peter Klimmek und Gudrun Schuster. Sie spielt einen Mix aus Rock, Soul und Rhythm´n ’Blues. Sowohl national als auch international sorgten die Musiker in den Jahren für Furore. TV-Auftritte führten dazu, dass sie auch einem breiteren Publikum bekannt wurden.

Auch die Band „Dirty Bizness“ ist den Musikfans in der Region keine unbekannte. Die „Classic-Rock-Coverband“ („Dirty Bizness“ über „Dirty Bizness“) macht schon sehr lange gemeinsam Musik. Ihr Repertoire besteht aus Songs prominenter Gruppen wie etwa den „Foo Fighters“, „Deep Purple“, „Queen“, „Pink Floyd“ oder „Green Day“. Eine Besonderheit dieser Band ist neben dem markanten Sound der Gruppe auch die fulminante Lightshow.

Ein Heimspiel wird das Quartett „Stylophonix“ aus Nordkirchen haben. Alle vier Bandmitglieder verfügen inzwischen über jahrelange Bühnenerfahrung. So sind mit dieser Gruppe die Ex-„General Biscuitz“-Musiker Christian Schürmann und Flo Scheuer am Start. Aber auch Dieter Schlierkamp und Matthes Kersting sind in der Umgebung inzwischen keine Unbekannten mehr. Sie spielen einen Mix aus Reggae, Rock, Schlager und Electronic.

Mit einigen schöpferischen Pausen bereichern „Royal Incest“ seit mehr als 20 Jahren die Musikszene in der Region. Heute können die Musiker auf mehr als 100 Auftritte im In- und Ausland zurückblicken. Zwei von ihnen produzierte CDs sind Dokumente ihres musikalischen Schaffens.

Mit dabei ist auch die Band „Steverrocker“, die 2015 von Bewohnern des Caritas-Wohnheims in Lüdinghausen gegründet wurde. Bei ihrem ersten Konzert spielten sie bereits vor rund 150 Zuhörern.

Und auch die Gruppe „F.A.U.L.“ wird mit Musikern aus Lüdinghausen und Olfen zu hören und zu sehen sein. Das Quintett um Sänger Frank Steinmann verfügt über eine mehr als 20-jährige Bühnenerfahrung. Diese Band widmet sich in erster Linie dem Covern von Hits internationaler Gruppen und Musiker.