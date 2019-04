Sie sind Urgesteine des deutschen Kabaretts. Und doch sind ihre Auftritte kein bisschen angestaubt, sondern voller Witz und Spritzigkeit. Denn wie kein anderes Duo schenken sich Norbert Alich und Rainer Pause auf der Bühne nichts. Schon zweimal waren die Hausherren des Bonner Kabaretttempels „ Pantheon “ zu Gast in Lüdinghausen bei den „Freunden der Kleinkunst“ (FKK). Und weil es ihnen in diesem westfälischen Ort so gut gefallen hat, verlassen sie ein weiteres Mal ihre rheinländische Heimat und kommen am 11. Mai (Samstag) um 20 Uhr mit ihrem Programm „Alles neu!“ in die Aula des Schulzentrums, teilen die FKK-Aktiven mit.

Dummheit und Ignoranz regieren

Alles neu! Großartig. Ausmisten! Ja! Aber findet man danach noch alles wieder?! Verlieren wir nicht mit jedem Frühjahrsputz ein Stückchen Heimat, Sicherheit und Geborgenheit? Keine Angst, denn das neue Neu ist wie das alte Alt. Auch die große Koalition ist nicht neu, sie heißt nur neu: Groko. Das kriminelle Treiben der Banken wird weiterhin weltweit nicht verhindert. Neu ist nur, dass man offen dazu steht. Dummheit, Ignoranz und Habgier bleiben die Regenten, weltweit. Kolonialismus, Antisemitismus und Rassismus feiern weiterhin fröhliche Urstände in neuem Gewand.

Norbert Alich und Rainer Pause alias Fritz & Hermann regen sich auf wie eh und je. Sie kämpfen, aufrecht und zum großen Vergnügen all jener, die zuschauen, nicht nur miteinander, sondern selbstverständlich auch für eine neue und vor allem bessere Welt.