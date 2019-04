Ihre Aufgabe ist keine leichte, sie angemessen zu bewältigen, kostet Energie und Kraft. Und dennoch gehen Katharina Wie­acker und Reinhold Leydecker sie täglich mit viel Einsatz an. Die beiden Pastoralreferenten sind in der Seelsorge im St.-Marien-Hospital und im St. Ludgerus-Haus tätig. Mit Monatsbeginn haben sie ihre Tätigkeitsfelder neu bestimmt: Während Wieacker, die diesen Part schon seit fünf Jahren betreut, sich künftig ganz auf das Krankenhaus konzentrieren wird, verlegt sich Leydecker auf seine Arbeit im gegenüberliegenden Altenheim sowie auf seine Aufgaben in der Kirchengemeinde St. Felizitas bei Beerdigungsdienst und Trauerbegleitung.

14 Jahre war der 63-Jährige zuvor auch in der Krankenhausseelsorge tätig. Die Arbeit im St.-Ludgerus-Haus sei in der Vergangenheit aber immer vielfältiger geworden. Um dem gerecht zu werden, konzentriere er sich jetzt auf dieses Feld, sagt Leydecker. Er fühle sich als „Teil der Lebensgemeinschaft“ im Altenheim: „Das ist wie eine kleine Gemeinde“, sagt er. Der Kontakt zu den Bewohnern sei intensiver und über einen längeren Zeitraum als etwa im Krankenhaus gegenüber.

Und so sei auch die Arbeit eine andere, erzählt Wieacker: „Ein Krankenhausaufenthalt ist eine Ausnahmesituation. Die Menschen fallen aus ihrem Alltag heraus.“ Wichtig sei der direkte Kontakt zu den Patienten – das ruhige und auch beruhigende Gespräch. „Zuhören ist das Wichtigste“, sagt die 61-Jährige. Das gelte nicht nur für den Menschen im Krankenbett, sondern auch für Angehörige, die sie begleite. Wichtig sei zudem, den Kranken ein Stück Normalität zu vermitteln. Das könne auch mal eine Plauderei über Fußball sein. Nicht alles Denken müsse um die Krankheit kreisen.

„Wir sind katholische Seelsorger, aber wir sind für alle da“, betont Leydecker und ist sich mit seiner Kollegin einig. Und das gehe über die Konfessionsgrenzen hinaus. In den Gesprächen müsse es auch nicht zwangsläufig um Gott gehen. Aber irgendwann tauchten dann doch häufig Fragen nach dem Glauben auf, beschreiben Wieacker und Leydecker ähnliche Erfahrungen.

Ansprechpartner sind die Pastoralreferenten in ihren Häusern auch für die jeweiligen Mitarbeiter, für die sie ein offenes Ohr haben. All das, so wissen beide, können sie nicht allein bewältigen. Und da kämen dann die ehrenamtlichen Helfer in beiden Häusern zum Einsatz, ohne die es oft nicht gehe. Dabei seien sie ständig auf der Suche nach neuen Mitstreitern.