Der Stelenweg am Steverwall ist ein Projekt des KAKTuS-Arbeitskreises Literatur und feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Deshalb ist es dem Lüdinghauser Kunst-und Kulturverein ein wichtiges Anliegen, dass die künstlerisch gestalteten Stelen, mit ihren ausgesuchten Literaturzitaten, für die Besucher sauber und ordentlich präsentiert werden. Darum kümmert sich seit langem das ehrenamtlich arbeitende Clean-Team. „Dabei ist der Stelenweg nur eines der wichtigen Anliegen des Vereins. Auch Müllbehälter an den richtigen Stellen, Beutel für die Hinterlassenschaft unserer vierbeinigen Freunde, Nistkästen und die Pflege und Verschönerung von Wegen und Anlagen stehen auf dem großen Aufgabenplan des Clean-Teams“, heißt es in einer Pressemitteilung des KAKTuS.

Deshalb traf sich Vorstandsmitglied Paul Heiming jetzt mit Markus Stückmann vom Clean-Team direkt am Stelenweg, um ihm eine Spende für die gute Arbeit zu überreichen. Am 16. Juni (Sonntag) wird die zehnte Ausgabe „Poesie am Steverwall“ eröffnet.