ADFC sammelt Unterschriften

100 Vereine machen mit

Mit einer starken Allianz, soll der Aufbruch in ein modernes NRW auf den Weg gebracht werden. Ziel ist, dass der landesweite Radverkehrsanteil bis zum Jahr 2025 von acht auf 25 Prozent ansteigt. Dabei soll mehr Verkehrssicherheit auf Straßen und Radwegen erreicht werden, genauso wie der Ausbau der Radinfrastruktur in den Kommunen und überregionaler Radwege.

Die Volksinitiative ist ein Instrument der direkten Demokratie in Deutschland. Um diese erfolgreich durchzuführen, müssen die Initiatoren in NRW 66 000 Unterschriften von wahlberechtigten Unterstützern vorlegen. Jetzt geht es im Endspurt auf die Zielgerade, denn am 1. Mai endet die Einreichfrist.

Listen in der FBS und den Fahrradgeschäften

„Alle, die sich eine andere Ausrichtung der Verkehrspolitik wünschen, sollten jetzt für die Volksinitiative ‚Aufbruch Fahrrad‘ unterschreiben“, so der ADFC . In der Steverstadt liegen die Unterschriftsbögen bei den Lüdinghauser und Seppenrader Fahrradgeschäften und in der Familienbildungsstätte aus. Außerdem wird am Freitag (12. April) der ADFC Lüdinghausen mit einem Infostand auf dem Marktplatz präsent sein.