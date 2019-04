Der „Freundeskreis Sumba“ lädt alle an seiner Arbeit Interessierten, Freunde und Förderer zu einer Charity-Veranstaltung am Sonntag (14. April) um 17 Uhr in das Ricordo (Sendener Straße 8) ein. Die Gäste werden aus erster Hand über die Indonesienreise 2018 von den Teilnehmerinnen informiert werden, über die vielfältigen Begegnungen mit den Menschen dort und die zahlreichen kulturellen und sozialen Besonderheiten des Inselstaates Indonesien, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt der Bericht zur karitativen Arbeit des Freundeskreises auf der ostindonesischen Insel Sumba dar. Neben der Schilderung über die fortlaufende intensive Beratungsarbeit im Bereich der informellen Bildung von Frauen hinaus wird über das neue Projekt der Hühnerzucht für dörfliche Familienhaushalte informiert werden, das im Herbst ins Leben gerufen wurde. Auch über laufende Projekte wie Sojaanbau und -verarbeitung sowie über das sehr erfolgreiche Weberei-Projekt wird Positives berichtet.

Die Künstlerin signiert

Die Lüdinghauser Künstlerin Renate Grünewald hat sich bereiterklärt, das Hühnerprojekt „malerisch“ zu unterstützen. Sie stellt dem „Freundeskreis Sumba“ Aquarellzeichnungen zur Verfügung. Die limitierten Drucke der Hühner-Aquarelle werden persönlich von der Künstlerin in dieser Veranstaltung signiert und können durch die Besucher erworben werden. Mit dem Erlös wird das neue Projekt gefördert, so der Verein.

Daneben wird das Land auch kulinarisch erfahrbar gemacht: Eine indonesische Suppe vermittelt ein originales Geschmackserlebnis. Beim gemeinsamen Essen wird Gelegenheit sein, Gedanken, Anregungen und Ideen für die zukünftige Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit des Freundeskreises Sumba auszutauschen.