Mehr bezahlbarer Wohnraum soll her

Zwei Anträge der SPD-Fraktion zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum beziehungsweise flächensparendem Bauen standen am Dienstagabend auf der Tagesordnung des Planungsausschusses. Zum einen wollen die Sozialdemokraten, dass Bebauungspläne künftig so gestaltet werden, dass sie Möglichkeiten für Wohnformen für Familien, Paare und Einzelpersonen mit geringem Einkommen sowie kleinere barrierefreie Einheiten bieten. Außerdem sollen Bauträger einen Nachlass auf Neubauflächen erhalten.

Wie Bürgermeister Richard Borgmann berichtete, erstelle das Pestel-Institut im Auftrag der Wohnbau Westmünsterland sowie der Sparkassen im Münsterland eine Studie zur „Wohnraumoffensive Westmünsterland“. „Diese Untersuchung bezieht sich auf alle Kommunen und soll im Mai vorgestellt werden“, so Borgmann. Sie liefere belastbare Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftskraft und Wohnraumnachfrage. Ziel sei es, den Münsterländer Wohnungsmarkt wissenschaftlich auszuwerten und den Kommunen mögliche Handlungsfelder aufzuzeigen. Die Verwaltung schlug daher vor, die Studie abzuwarten und sich dann erneut im Planungsausschuss mit dem Thema Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu befassen. „Das tragen wir so mit“, machte Bernhard Tewes ( SPD ) deutlich. Auch die übrigen Ausschussmitglieder schlossen sich dem Verwaltungsvorschlag an.

Nicht durchsetzen konnte sich die SPD hingegen mit ihrem Vorschlag, Zielwerte über Wohneinheiten je Hektar für Neubaugebiete festzulegen. „Wir verstehen das als ersten Schritt sowohl für flächensparendes Bauen als auch zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“, betonte Tewes. Dabei würde es seiner Fraktion reichen, zunächst Kennzahlen zu bekommen, wie viel Wohneinheiten je Hektar in den zuletzt realisierten Neubaugebieten entstanden sind.

Rafael Borgmann (UWG) hob hervor: „Damit würden wir ein bürokratisches Monster schaffen, das uns nicht weiter bringt. Was wir brauchen, ist eine Diskussion hier im Ausschuss darüber, wie viel Prozent Geschosswohnungen oder sozialer Wohnungsbau in einem neuen Baugebiet realisiert werden sollen. Damit müssen dann die Planungsbüros an die Arbeit gehen – und nicht umgekehrt.“ Mit den Stimmen von CDU und FDP bei zwei Enthaltungen aus den Reihen der UWG wurde der SPD-Antrag zu den Kennzahlen abgelehnt.