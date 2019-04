„Der Kontakt zu Franz Ulrich Göttlicher aus Berlin besteht schon seit vielen Jahren. Jetzt ist es endlich an der Zeit, diesen außergewöhnlichen Maler einem breiten Publikum vorzustellen“,wird Silvia Hesse-Böcker vom Kunst-Team des KAKTuS Kulturforums, in einer Pressemitteilung zitiert. Ihr gelang es, den Maler nach Lüdinghausen zu holen. Die Vernissage findet am Sonntag (14. April) um 11 Uhr in der Burg Lüdinghausen statt.

Göttlicher – Vollblutmaler, 42 Jahre jung, unkonventionell und quirlig – studierte an der Kunstakademie in Münster freie Malerei und wurde Meisterschüler des bekannten Kunstprofessors Hermann-Josef Kuhna. Seit vielen Jahren lebt Göttlicher als freischaffender Künstler in Berlin. In der Stadt, die wie keine andere in Deutschland für die junge Kunstszene steht. Dort hat er sein Atelier, das er liebevoll „meine Spielwiese“ nennt. Dort fühlt er sich frei und unbeobachtet, malt auch schon mal in gestreifter Unterhose und Schlappen. „Aus dem Bauch direkt auf die Leinwand, das ist seine Devise“, schreibt der KAKTuS.

Kunst erleben

„Kunst ist Bauch, ohne immer eine Erklärung zu verlangen. Kunst erleben, ohne ständig zu reflektieren“, sagt Göttlicher selbst dazu. In den vergangenen Monaten sind viele neue Bilder entstanden, die jetzt zum ersten Mal in der Burg Lüdinghausen ausgestellt werden. Darunter sind Tierdarstellungen von majestätischen Haien und schimmernden, leuchtenden Singvögeln, versehen mit pfiffigen Untertiteln. Die Einführung in sein Werk hält die Kunsthistorikerin und Museumsleiterin Christiane Hoffmann.

Einige seiner Bildmotive, zum Beispiel den gelben Kugelfisch, hat Göttlicher auf T-Shirts drucken lassen, die in der Ausstellung, ebenso wie seine Bilder, käuflich erworben werden können. Der Künstler ist bei der Vernissage anwesend.