Es war mal wieder so weit: Im Rahmen des Politikunterrichts setzten sich die Fünftklässler des St.-Antnius-Gymnasiums in den vergangenen Wochen mit dem Thema „Politik in Gemeinden und Kommunen“ auseinander. Dabei untersuchten sie auch, welche Gestaltungsmöglichkeiten ein Bürgermeister im Zusammenspiel mit dem Stadtrat und der Verwaltung hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus dem Unterricht entstand die Idee, einen Experten einzuladen, und so wandten sich die Klassen von Hans-Jürgen Rudolf und Linda Scheideler an Bürgermeister Richard Borgmann , der der Einladung gerne nachkam und mittlerweile ein regelmäßiger Gast im Politikunterricht der Unterstufe am städtischen Gymnasium ist.

Fragen kindgerecht beantwortet

Die Schüler überhäuften Borgmann mit Fragen zum Klimawandel, Prognosen zur Stadt Lüdinghausen sowie Auswirkungen des Berufs einer öffentlichen Person auf das Privatleben. Besonders wissbegierig waren die Mädchen und Jungen hinsichtlich der Fertigstellung des neuen Kinos, der weiteren Umsetzung der Digitalisierung an städtischen Schulen und den Anstrengungen der Stadt, zu einer gesunden und zukunftsfähigen Umwelt beizutragen.

Alle Fragen beantwortete Borgmann ausführlich und kindgerecht. So hatte er großen Anteil an einer gleichsam spannenden und lehrreichen Unterrichtsstunde, heißt es abschließend.