„Bücher und ihre Geschichten erleben“ – dieses Motto verfolgt die bei Buchfreunden angesehene Reihe „Literatur und Film“. Im November vergangenen Jahres fand das Debüt statt, veranstaltet vom Literaturkreis, der Stadtbücherei St. Felizitas und dem Seniorenbeirat. „Der Saal war komplett gefüllt“, erinnert sich Heike König-Bölke (Literaturkreis) an den erfolgreichen Start. An diesen möchte die Kooperation der drei Gruppen jetzt anschließen: Am Mittwoch (17. April) findet die Frühjahrsvorstellung der Reihe in den Räumlichkeiten der Burg Lüdinghausen statt.

Die Vorstellung thematisiert englische Literatur, daher steht die malerische Verfilmung des Buches „Was vom Tage übrig blieb“ im Mittelpunkt. Die Entscheidung für dieses Buch, welches einst vom Literaturnobelpreis-Träger Kazuo Ishiguro geschrieben wurde und in Großbritannien der 1950er Jahre spielt, traf der Literaturkreis. Seine Mitglieder eigneten sich bereits ordentlich Vorwissen zu dem Werk an. Doch bei der Vorstellung sind auch Gäste willkommen, die mit der Buchvorlage noch nicht so vertraut sind.

„ Vielleicht haben wir ja bald die Möglichkeit die Veranstaltung im Kinosaal durchzuführen. Vielleicht haben wir ja bald die Möglichkeit die Veranstaltung im Kinosaal durchzuführen. “ Sigrid König-Bölke

Vorab gibt König-Bölke wie im Vorjahr wieder eine kurze Einführung über den Autor und die Besonderheiten des Buches. In der Pause und nach der Vorstellung wird den Gästen die Möglichkeit zur Kommunikation bei einem Glas Wein angeboten. Die Veranstalter wünschen sich, dass sich die Reihe weiter etabliert. Daher sind sie auch in Anbetracht der Baustelle des Kinos optimistisch: „Vielleicht haben wir ja bald die Möglichkeit die Veranstaltung im Kinosaal durchzuführen.“ Nach der bisher guten Resonanz wurde außerdem eine zusätzliche Sommerveranstaltung, die voraussichtlich am 10. Juni stattfindet und sich um die Verfilmung des Buches „Die Legende vom Ozeanpianisten“ dreht, geplant.