Passend zu den Osterferien wird es jetzt farbig in den Räumen der Museumspädagogik auf Burg Vischering : „Rot, Blau, Orange – wer möchte wissen, warum die Farben bunt sind?“ Unter diesem Motto bietet der Kreis Coesfeld ein Ferienprogramm für Kinder von neun bis zwölf Jahren an. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, selbst herauszufinden, wie die Maler ihre Farben früher hergestellt haben – und zwar wahlweise am Montag (15. April) oder Dienstag (16. April), heißt es in einem Pressetext des Kreises.

Dann werden die Kinder zusammen mit der Künstlerin Ria Maris fünf verschiedene Temperafarben selbst herstellen. Anschließend darf jedes Kind damit eine kleine Leinwand bemalen und das selbst gemachte Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Die Veranstaltungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 9.30 Uhr und dauern zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist der Eingang zum Foyer der Vorburg. Es können maximal zehn Kinder teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro inklusive Material. Anmeldungen für das Ferienprogramm sind unter ✆ 0 25 91/7 99 00 (Burg Vischering) möglich.