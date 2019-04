Die Standpunkte bleiben unvereinbar: Während die Ratsmitglieder weiter auf ihrer Entscheidung beharren, die beiden „Buddelvereine“ der Landwirte in Lüdinghausen und Seppenrade für ihren in Eigenregie durchgeführten Glasfaserausbau zu entschädigen, bleibt Bürgermeister Richard Borgmann bei seinem Nein. In der Abstimmung zu dieser Frage erhielt das Stadtoberhaupt in dieser Frage am Donnerstagabend die Unterstützung lediglich eines CDU-Ratsmitgliedes.

Der Rat hatte schon in seiner Sitzung im Februar die Entscheidung gefällt, die Landwirte finanziell zu unterstützen. Borgmann hat diesen Beschluss auch damals schon beanstandet und dies umfangreich juristisch begründet – unter anderem mit Verweis auf die Gemeindeordnung des Landes NRW sowie EU-Recht.

„ Wir stehen bei den ,Buddelvereinen' im Wort. " Michael Spiekermann-Blankertz

Auch die Ratsparteien hatten sich inzwischen juristischen Rat an unterschiedlichen stellen eingeholt. So erklärte Gregor Schäfer (FDP) : „Wir haben eine rechtliche Bewertung, die das anders sieht.“ Er verglich die derzeitige Situation mit dem Fußball – ein Videobeweis sei wohl nötig. Und SPD-Fraktionssprecher Michael Spiekermann-Blankertz bekräftigte: „Wir stehen bei den ,Buddelvereinen‘ im Wort.“ Der Grüne Eckart Grundmann erklärte, an der Sachlage habe sich nichts geändert, „der Ratsbeschluss bleibt bestehen“. Der „Fall“ wird jetzt die Kommunalaufsicht des Kreises Coesfeld beschäftigen.