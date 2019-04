Mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum erinnerte die Notfallseelsorge im Kreis Coesfeld jetzt an die Verkehrstoten des Jahres 2018. Eingeladen waren die Mitglieder der Rettungskette sowie alle Angehörigen und vom Thema Betroffenen. Notfallseelsorger sowie Sanitäter, Polizisten, Mitglieder der Feuerwehr, der DLRG und Rettungshundestaffel aus dem gesamten Kreisgebiet waren der Einladung gefolgt.

„Wir denken an die Verkehrstoten und an ihre Angehörigen, die mit dem Tod ihrer Lieben leben müssen“, machte Pfarrerin Alexandra Hippchen bei der Begrüßung deutlich. Und sie ergänzte: „In besonderer Weise danken wir den Männern und Frauen, die Tag und Nacht bereit sind auszurücken, um Leben zu retten.“ Das höchste Gebot der Nächstenliebe erfüllen laut Hippchen all jene, die im Alltag ungeachtet der Person versuchen, den Nächsten zu retten.

Dieses Gebot stand auch bei der Lesung aus dem Lukasevangelium im Mittelpunkt, denn die Organisatoren hatten sich für das Gleichnis des barmherzigen Samariters entschieden. „Genau wie der Samariter treffen wir bei unseren Einsätzen auf Menschen, die unter die Räuber geraten sind“, spannte Pastoralreferent Andreas Naumann-Hinz den Bogen zur Tätigkeit der Seelsorger und Rettungskräfte. Beim anschließenden Totengedenken wurden die 13 Namen der Verkehrstoten des vergangenen Jahres verlesen und für jeden Namen eine Kerze entzündet. „Wenn wir die Toten beim Namen nennen, dann behalten wir sie in Erinnerung und machen deutlich, dass bei Gott kein Name verloren geht“, erklärte Hippchen. Die letzte Kerze wurde für alle Verstorbenen des vergangenen Jahres entzündet.

Hilfe für die Seele

Im Anschluss an den Gottesdienst, der von der „Cucumber-Brass-Band“ der evangelischen Gemeinde musikalisch gestaltet wurde, bestand die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Gedenkgottesdienst findet ein Mal im Jahr in einer Gemeinde im Kreis Coesfeld statt, in der es zu einer Häufung von Unfällen gekommen ist. „Lüdinghausen ist so ein Ort“, stellte Naumann-Hinz fest. Mehr als 140 Mal rückten die 34 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Notfallseelsorge im vergangenen Jahr aus, wobei sie nur in akuten Notsituationen und auf Aufforderung der Rettungsleitstelle aktiv werden. Dabei geht es laut Hippchen vor allem um eines: „Wir leisten erste Hilfe für die Seele“.