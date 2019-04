Wenn der Misthaufen dampft . . .

Reichlich beansprucht wurden die Lachmuskeln der Besucher am Freitagabend bei der Premiere des 46. plattdeutschen Theaters der Landjugend Lüdinghausen. „Wierseihn met Tante Wanda“ sorgte bei den Zuschauern in der Westruper Schule für ordentlich Gelächter. Die verstorbene Tante ruft einiges an Chaos auf dem kleinen Bauernhof in Lüdinghausen hervor. Denn Sophie (gespielt von Eva Lütke Entrup) kassiert weiterhin die Rente der Tante und versteckt deren Leiche in der Tiefkühltruhe, sehr zum Unmut von ihrem Mann Fritz (Hendrik Koch) und ihrem Sohn Hubertus (Lukas Krechtmann).

Die Postbeamtin Elfriede wittert, dass an der Sache etwas faul ist und stellt Nachforschungen an. Zeitgleich besucht die Bioexpertin Sabine (Britta Edelbusch) den Hof, da Hubert den Betrieb auf Bio-Produktion umstellen will und sich bei der Gelegenheit Hals über Kopf in den Gast verliebt.

Plattdeutsches Theater der KLJB Lüdinghausen 1/15 Mit pointenreichen Dialogen hatten die Darsteller die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Mit pointenreichen Dialogen hatten die Darsteller die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Mit pointenreichen Dialogen hatten die Darsteller die Lacher auf ihrer Seite. Im Folgenden weitere Impressionen der Premiere. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Die Akteure hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Laurids Leibold

Als sich dann noch Neffe Hans (Felix Rolf), der Wanda monatlich Unterhalt zahlt, mitsamt seiner Ehefrau Grete (Lea Krechtmann) aus den USA ankündigt, um seine Tante zu besuchen, ist „de Mesthopen am dampen“. Kurzerhand verkleidet sich Sophie als Tante Wanda, nicht ahnend, dass ihr Mann bereits dieselbe Idee hatte und seinen Freund Hinnerk ( Jens Kortmann ) in ein Wanda-Kostüm gesteckt hat. So nimmt das Chaos weiter seinen Lauf. Sophie erleidet einen Gedächtnisverlust, da sie beim Anblick des verkleideten Hinnerk glaubt, Wanda sei von den Toten auferstanden. Hubert muss sich als seine Mutter verkleiden und Sabine als Hubert, was für jede Menge weiterer Verwirrung sorgt.

Überzeugende Vorstellung

Unter der Regie von Matthias Buckmann zeigten die zehn Schauspieler eine mehr als überzeugende Vorstellung. Die pointenreichen Dialoge auf Plattdeutsch („Vandaagen kummt ehr Neffe und siene Froo ut Ameriko und wüllt Tante Wanda besöken.“ – „Dat is jo schlecht. Und wat mokst du nu? Daust du se woller op?“) brachten die jungen Darsteller authentisch rüber, ohne dass die Souffleusen Katharina Krechtmann und Mona Kortmann intervenieren mussten. Besonders hervor tat sich dabei Jens Kortmann, der die „Rolle in der Rolle“ mit viel Witz sowie passender Stimme und Gestik spielte. Folgerichtig belohnte das Publikum die Akteure mit viel Applaus, so dass anschließend gemeinsam die gelungene Premiere gefeiert wurde.