Acht Planungsbüros machen sich derzeit Gedanken darüber, wie die Wilhelmstraße in Zukunft gestaltet werden soll. Das Kolloquium zur Planung fand jetzt in der Burg Lüdinghausen statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Planer trafen sich mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung und den Preisrichtern, um Fragen zum Projekt zu stellen und sich den Planungsbereich vor Ort anzuschauen.

Die Maßnahme schließt sich an das Projekt Regionale 2016 an. „Nach der Neugestaltung des Marktplatzes dürfen wir nun natürlich nicht aufhören“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem Pressetext zitiert. Nachdem nach der Neugestaltung des Marktplatzes in diesem Jahr die Burg- und die Gartenstraße saniert werden, seien im 2020 die Wilhelm- und die Münsterstraße an der Reihe.

Hauptzugang zur Innenstadt

Aufgabe der Planung ist die Neugestaltung der Wilhelmstraße vom Markt bis zur Straße Ostwall. Diese dient als Hauptverbindung zwischen dem Marktplatz und dem Versorgungsbereich an der Konrad-Adenauer-Straße. Durch die Schnellbus-Haltestelle „Zen­trum“ ist der Bereich ein Hauptzugang zur Innenstadt und zur Fußgängerzone. Städtebauliches Ziel ist es, die Straße durch eine gestalterische und funktionale Aufwertung attraktiver zu machen und zu beleben.

Nachdem die Teilnehmer Fragen stellen konnten, beginnen sie nun mit der Planung. Vor den Sommerferien wird eine Entscheidung über die Gestaltung erwartet (WN berichteten).