„Das Nummernschildraten auf langen Autofahrten macht neugierig auf Orte mit weniger bekannten Kennzeichen“, schreibt die ADAC Motorwelt in ihrer aktuellen April-Ausgabe. Als eine von fünf sehenswerten Städten mit „großem Charme“ werde Lüdinghausen darin näher vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Burgen Vischering, Lüdinghausen und Kakesbeck eignen sich laut Zeitschrift hervorragend für einen Frühlingsausflug. Mit dem Rad könne man das „Pedal-Paradies Münsterland“ erkunden und schließlich ins Rosendarf Seppenrade gelangen. „Eine Erwähnung unserer Stadt in der auflagenstärksten Zeitschrift Europas freut mich natürlich sehr“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem Pressetext zitiert. Die Zeitschrift erscheint monatlich und wird allen Mitgliedern des Automobilclubs kostenlos per Post zugestellt.

Unbekannte Kfz-Kennzeichen

In einer Online-Serie stellt der ADAC alle 14 Tage eher unbekannte Kfz-Kennzeichen vor und erklärt, welche Städte sich dahinter verbergen. Der Artikel über Lüdinghausen ist hier länger als der Artikel in der gedruckten Version. Es werden Tipps für Kanutouren auf der Stever und Fahrradtouren im Münsterland gegeben. Außerdem werden die Altstadt mit ihren „liebevoll gestalteten Geschäften und Cafés“ und das Rosendorf Seppenrade mit dem weltgrößten Ammoniten beschrieben. Einen Test der westfälischen Küche mit Pfefferpotthast, Töttchen und Co. sollten sich die Besucher nicht entgehen lassen, empfiehlt die Zeitschrift.