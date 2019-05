Update: Wie die Polizei am 3. Mai berichtet, ist der Motorradfahrer am späten Dienstagabend (30. April) im Krankenhaus seinen schweren Unfallverletzungen erlegen.

Ursprungsmeldung: Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde ein 23-Jähriger aus Lüdinghausen am Montagabend (15. April 2019) nach einem Verkehrsunfall in eine Spezialklinik geflogen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 58 zwischen Hullern und Seppenrade, als der junge Mann mit seinem Motorrad einen vor ihm fahrenden Trecker mit angehängter Kreiselegge überholen wollte.

Dessen Fahrer, ein 29-Jähriger Lüdinghauser, bog just in diesem Moment mit seinem Fahrzeug nach links auf eine Ackerfläche ab. „Genau in dem Augenblick als der Ackerschlepper nach links abbog, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an”, berichtete die Polizei. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Motorradfahrer einen Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Vor Ort wurde der schwerstverletzte Motorradfahrer durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Schließlich wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Bergung und Unfallaufnahme wurde die B 58 bis 23.50 Uhr komplett gesperrt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.