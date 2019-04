Die französische Bischofskonferenz hat die französischen Gemeinden aufgerufen, am Mittwoch um 18.50 Uhr – zum Zeitpunkt des Beginns der Brandkatastrophe am Montag – die Kirchenglocken zu läuten. Das solle ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in Paris nach der Brandkatastrophe, die in der Kathedrale Notre-Dame so große Schäden angerichtet hat, sein.

Auch die Kirchengemeinde St. Felizitas Lüdinghausen und Seppenrade will sich mit diesem Aufruf der Solidarität und der Verbundenheit im Gebet anschließen, auch als Zeichen der Verbundenheit mit der Partnerstadt Taverny, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Daher werden in der Gemeinde St. Felizitas um 18.50 Uhr ebenfalls in beiden Kirchen in Lüdinghausen und Seppenrade für zehn Minuten die Glocken läuten.