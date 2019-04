Löscharbeiten an den Pfarrkirchen wären schwierig

Nach dem Brand in Notre-Dame

Lüdinghausen -

Von Anne Eckrodt

Günter Weide beschäftigt der Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame gleich in doppelter Hinsicht. Schließlich ist er nicht nur Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch Küster der Pfarrgemeinde St. Felizitas. Im Ernstfall sieht er gleich mehrere Probleme für Löscharbeiten an den beiden Pfarrkirchen.