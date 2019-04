Ein ereignisreicher Tag stand jetzt für die Jugend der DLRG Ortsgruppe Lüdinghausen mit einer Fahrt zum Freizeitpark Toverland im niederländischen Sevenum auf dem Programm. Am frühen Morgen trafen die 15 Kinder und Jugendlichen mit den 13 Betreuern am Klutensee-Bad ein und machten sich von dort aus auf den Weg. Als eines der beliebtesten Ausflugsziele der Niederlande weist der Park interessante Themengebiete auf, darunter das Highlight für die jungen Rettungsschwimmer, die Expedition Zork, eine Wildwasserbahn mit einem 15 Meter hohen Wasserfall. Am späten Nachmittag versammelten sich die Teilnehmer schließlich, um gemeinsam den Heimweg anzutreten.