Kordian Kolbiarz , Bürgermeister von Lüdinghausens Partnerstadt Nysa in Polen, steht einer Mitgliedschaft in dem Bündnis „Mayors for Peace“ offen gegenüber. Dies habe er Bürgermeister Richard Borgmann jetzt in einem Antwortschreiben mitgeteilt, heißt es in einer Presseinformation der Stadtverwaltung. Ende Februar hatte Borgmann sich an Kolbiarz gewandt und ihm eine Mitgliedschaft in der internationalen Vereinigung von Städten vorgeschlagen, die sich für die atomare Abrüstung einsetzt.

Abschaffung von Atomwaffen

Kolbiarz erklärte nun, dass dieses Thema dem Stadtrat in Nysa in einer seiner nächsten Sitzungen vorgestellt werde. Er selbst begrüße eine solche Mitgliedschaft und erklärte, dass er unter der Abschaffung von Atomwaffen in der Welt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu einem friedlichen Miteinander aller Menschen sehe. In der heutigen Zeit sei die Sicherheit der Bürger eine der wichtigsten Herausforderungen für die Kommunen. „Die atomare Abrüstung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Je mehr sich dieser wichtigen Organisation anschließen und sich für die gute Sache einsetzen, desto besser“, wird Borgmann in dem Pressetext zitiert.