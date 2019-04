Nach 20 Jahren gibt es am 4. Mai (Samstag) eine Fortsetzung zu „Tobi im Winterwunderland“. Wie damals, erzählt der Spielmannszug Lüdinghausen in „Tobi und sein Frühlingstraum“ eine selbst geschriebene Geschichte für Kinder um den Jungen Tobi, der dieses Mal seine Heimat Lüdinghausen im Traum mit dem Fahrrad neu entdeckt. „Was er unter anderem an der Burg Vischering , am Klutensee und am Kanal entdeckt, wird an dieser Stelle noch nicht verraten, sondern erst bei der Aufführung“, schreibt der Spielmannszug in einer Pressemitteilung.

Dabei ist die musikalische Begleitung des Ensembles, das sich heute konzertant als modernes Flötenorchester präsentiert, der wesentliche Bestandteil der Aufführung. Neben den Böhmflöten und den Schlaginstrumenten ergänzen Marimbaphon, Xylophon, Percussions und E-Bass das Hörerlebnis und sollen bei den Songs dieser Musikgeschichte zum Mitsingen anregen.

„Rudelsingen“

„Tobi und sein Frühlingstraum“ sei also gleichzeitig eine fantasievolle Geschichte für Kinder, Konzert und „Rudelsingen“ in einer Veranstaltung, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Die erzählte Geschichte wird unter anderem durch Songs von Helene Fischer, „Nessaja“ von Peter Maffay, das „Lummerland-Lied“, „Bella Ciao“ und Musik aus „Arielle, die Meerjungfrau“ eingerahmt.

Die Aufführung für Eltern und Kinder in der Burg Lüdinghausen beginnt um 14.30 Uhr. Bevor „Tobi“ seinen Traum im Kapitelsaal erzählt, haben die Mädchen und Jungen zunächst die Möglichkeit, kleine Instrumente zu basteln und zu malen. Nach der Aufführung sind alle eingeladen, die Instrumente des Vereins auszuprobieren.