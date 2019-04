Ostergrüße und Ostereier verteilte Pfarrer Benedikt Elshoff nach der Messe an die vielen Gläubigen, die am späten Karsamstagabend in die St.-Dionysius-Kirche gekommen waren, um sich auf die Osterfeiertage einzustimmen. Zusammen mit Kaplan Rajababu Chintakuna zelebrierte Pfarrer Elshoff die Messe, die von der Gruppe „Taktlos“ musikalisch gestaltet wurde. Der Gemeindeausschuss des Pfarreirates servierte dann den Kirchenbesuchern Brot, Wein und Eier auf dem Kirchplatz, wo brennendes Holz in Feuerschalen für eine besondere Stimmung sorgte.