Jeremias liest gleich dreifach

Man kann in eine andere Welt eintauchen“ (Peter Mählmann, Leiter der Stadtbücherei St. Felizitas), „es macht Spaß, ein anderes Leben zu erfahren“ ( Jeremias Heinrich ), „man liest, um sich in andere Welten zu begeben“ (Mayersche-Filialleiter Alexander Husnik) oder „um andere Dinge kennenzulernen“ (Wolfgang Lerch). Bei einer Umfrage in Lüdinghausen zum heutigen Welttag des Buches spielt die Flucht aus dem Alltag eine wichtige Rolle bei der Motivation, zum Buch zu greifen.

Dabei bevorzugen die meisten Befragten noch die klassische Papiervariante gegenüber E-Books. „Ich arbeite viel am Computer. Beim Lesen habe ich aber gerne ein Buch in der Hand“, erläutert Annika Lütke Entrup. „Ich würde nie ein E-Book lesen, ich habe eine Aversion dagegen“, wird Siegfried Mohrenz deutlich. Pragmatischer geht Mählmann die Sache an, „auf der Couch habe ich gerne das Buch in der Hand, auf Reisen ist das E-Book praktischer.“

Rita Mischke , Verkäuferin in der Drei-Burgen-Buchhandlung, und Büchereileiter Mählmann empfehlen derzeit das gleiche Buch, „Das Verschwinden der Stephanie Mailer“ von Joel Dicker. „Das hat mich sofort abgeholt, ich habe es ungern aus der Hand gelegt“, freut sich Mischke und Mählmann, der die Lektüre noch vor sich hat, ergänzt: „Seine Bücher haben mehr Tiefe als viele andere“. Husnik, der Filialleiter der Mayerschen, schmökert dagegen am liebsten in „literarischen Romanen, die deutsche Geschichte behandeln“. Sein aktueller Favorit: „Kaffee und Zigaretten“ von Ferdinand von Schirach.

„Bis zu drei Bücher gleichzeitig“ liest Jeremias Heinrich, vorwiegend aus den Bereichen Fantasy und Science Fiction. Besonders gut gefallen dem Zwölfjährigen die Bände der Reihe um Percy Jackson, „die sind spannend erzählt und lustig. Es macht Spaß, sie zu lesen.“ Siegfried Mohrenz kam durch seine Großmutter, die in ihrem Lottogeschäft in Herne Wildwest- und Liebesromane verkaufte, zum Lesen. Heute widmet er sich vor allem historischen Romanen und Stadtbeschreibungen, „um Zusammenhänge bezüglich der Gegenwart herzustellen.“ So befasse er sich gerade mit Alexander von Humboldt, der heutige Entwicklungen früher vorhergesehen habe.

Annika Lütke Entrup nennt den Liebesroman „Ein ganzes halbes Jahr“ von Jojo Moyes als ihre Lieblingslektüre. „Das hat mich einfach ergriffen, ich konnte nicht mehr aufhören.“ Wolfgang Lerch, zu Besuch aus Schleswig-Holstein, begeistert sich nach eigener Aussage sowohl für Belletristik als auch für Sachbücher, am liebsten mag er den Spionageroman „Das Rätsel der Sandbank“ aus dem Jahr 1903. Grund dafür: „Das Buch ist hochspannend und liefert zudem eine tolle Beschreibung des Segelreviers.“

Zum Welttag des Buches bietet sich zudem die Gelegenheit, auf die Anfänge der eigenen Leseerfahrungen zurückzublicken. In Kinder- und Jugendtagen erfreute sich Mählmann an den „drei Fragezeichen“, Lütke Entrup erlebte Abenteuer mit „Ronja Räubertochter“ und Mischke begab sich mit „Hanni und Nanni“ auf das Internat. Ob nun Buchhändler, Bibliothekar oder sonstiger Bücherfreund: Die Freude an neuen Perspektiven verbindet die Lüdinghauser Leser. „Man hat nie Langeweile, wenn man gerne liest“, glaubt Mischke und dürfte damit für alle Befragten sprechen