„Was für ein schönes Ergebnis“

Der Völkermord in Ruanda hat 1994 über 800 000 Menschen das Leben gekostet, hat unzählige Kinder um ihre Eltern und Angehörigen gebracht. Ein Betroffener ist Bosco Jean Ndagijimana, der damals zwei Jahre alt war. Mehrere glückliche Umstände verhalfen dem Kriegswaisen zu einem heute erfolgreichen und zufriedenen Leben. Der Hauptgrund dafür: ganz gezielte Entwicklungshilfe aus der Bevergemeinde und dem Umland. Einer, der dies von Ostbevern aus fördert, ist Bernhard Tenckhoff .

Das Bosco heute überhaupt lebt, ist Maria Nizeyimana zu danken, die zu diesem Zeitpunkt als Krankenschwester in dem von den Clemensschwestern geleiteten Gesundheitszentrum in Kaduha arbeitete. Psychisch extrem belastet, da auch ihr Mann an den Morden beteiligt war, nahm sie aus dem Wunsch nach Wiedergutmachung trotz ärmlicher Verhältnisse vier Waisenkinder bei sich auf. „Als Bosco in die Schule kam, stellte sich heraus, dass er überdurchschnittlich intelligent ist“, erinnert sich Bernhard Tenckhoff. Da in Ruanda nur die Grundschule kostenfrei ist, kommen in den ländlichen Regionen eigentlich nur diejenigen in den Genuss einer weitergehenden Ausbildung, die es finanziell möglich machen können. „Eine Frau wie Maria konnte das nicht“, so Tenckhoff. Zumal sie alleine für den Unterhalt der Kinder aufkommen musste.

Vom Waisen zum Arzt 1/6 Bosco Jean Ndagijimana arbeitet heute in dem Gesundheitszentrum in Kaduha, Ruanda, als Arzt, in dem er als Kleinkind Unterschlupf gefunden hat. Foto: Bernhard Tenckhoff

Eine Gruppe um den Ostbeverner erklärte sich bereit, die langjährige Ausbildung von Bosco zu finanzieren. Tenckhoff, über lange Jahre als Professor an der Universität in der Hauptstadt Kigali tätig, engagiert sich seit seinem beruflichen Beginn dort für das Gesundheitszentrum in Kaduha. Bosco sagte zu, alles daran zu setzen, einen guten Schulabschluss zu erreichen und sich auf diese Weise für die Förderung zu bedanken. „Es hat sich schnell gezeigt, dass die Förderung des Jungen auf fruchtbaren Boden fiel“, freut sich Bernhard Tenckhoff heute. Ihm zeigte der Jugendliche jedes Jahr sein Zeugnis, im Anschluss bekam er für das neue Jahr die notwendigen finanziellen Mittel von der örtlichen Gruppe, herausgegeben dort aber von der Leiterin des Gesundheitszentrums.

Erfolgreiche Förderung

Nachdem der junge Afrikaner die weiterbildende Schule mit überdurchschnittlichen Zensuren abgeschlossen hatte, stand die Frage der Berufsausbildung an. Sein Wunsch: „Ich möchte künftig für meine Mitmenschen hier in Ruanda tätig sein, um ihnen und meinem Heimatland zu dienen“, erinnert sich Bernhard Tenckhoff an diesen Satz Boscos. „Das war eine klare Aussage, die mich sehr berührte“, so der Engagierte im Weiteren. Bosco habe dann geäußert, ein Medizinstudium absolvieren zu wollen. Die Finanzierung erfolgte in gleicher Weise durch den Kreis um Bernhard Tenckhoff. „Freunde in Deutschland waren bereit, Bosco auch mit der nötigen Ausstattung, etwa mit einem Laptop, zu unterstützten“, freut sich Tenckhoff über die Unterstützung.

„ Damit ist unser Ziel der Entwicklungshilfe erreicht. Damit ist unser Ziel der Entwicklungshilfe erreicht. “ Bernhard Tenckhoff

Mit Erfolg, wie sich Ende des letzten Jahres herausstellte, denn Bosco bestand nicht nur sein Diplom, sondern erhielt auch die Qualifikation, ein Gesundheitszentrum zu leiten. Seitdem arbeitet er im „Centre de Sante Kaduha“ und wird langfristig dessen Leitung übernehmen. „Damit ist unser Ziel der Entwicklungshilfe erreicht, eine weitere Führungsposition in die Hände der einheimischen Bevölkerung zu geben“, erklärt Tenckhoff. „Was für ein schönes Ergebnis nach etwas über elf Jahren Ausbildung. Alle daran Beteiligten sind darüber natürlich stolz und glücklich.“ Besonders schön sei, dass sich schon weitere Personen gefunden haben, die ihrerseits Kinder in gleicher Weise fördern werden.